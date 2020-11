Produção brasileira de aço bruto tem queda de 8,5% até outubro

A produção brasileira de aço bruto foi de 25,1 milhões de toneladas no acumulado até outubro de 2020, o que representa uma queda de 8,5% frente ao mesmo período do ano anterior. A produção de laminados no mesmo período foi de 17,6 milhões de toneladas, queda de 8,3% em relação ao registrado no mesmo acumulado de 2019. A produção de semiacabados para vendas totalizou 6,5 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2020, uma retração de 9,7% na mesma base de comparação*.

As vendas internas foram de 15,6 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2020, o que representa uma retração de 1,0% quando comparada com o apurado em igual período do ano anterior.

O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 17,2 milhões de toneladas no acumulado até outubro de 2020. Este resultado representa uma queda de 2,9% frente ao registrado no mesmo período de 2019.

As importações alcançaram 1,6 milhão de toneladas no acumulado até outubro de 2020, uma queda de 22,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US﹩ 1,7 bilhão e recuaram 19,2% no mesmo período de comparação.

As exportações atingiram 9,5 milhões de toneladas, ou US﹩ 4,6 bilhões, de janeiro a outubro de 2020. Esses valores representam, respectivamente, retração de 11,6% e de 26,1% na comparação com o mesmo período de 2019.

DADOS DE OUTUBRO DE 2020

Em outubro de 2020 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,8 milhões de toneladas, um aumento de 3,5% frente ao apurado no mesmo mês de 2019. Já a produção de laminados foi de 2,1 milhões de toneladas, 12,6% superior à registrada em outubro de 2019. A produção de semiacabados para vendas foi de 610 mil toneladas, uma redução de 1,4% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2019*.

As vendas internas cresceram 16,7% frente a outubro de 2019 e atingiram 1,9 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,1 milhões de toneladas, 11,2% superior ao apurado no mesmo período de 2019.

As exportações de outubro foram de 842 mil toneladas, ou US﹩ 416 milhões, o que resultou em queda de 26,4% e 31,1%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2019.

As importações de outubro de 2020 foram de 163 mil toneladas e US﹩ 164 milhões, uma queda de 22,5% em quantum e 25,0% em valor na comparação com o registrado em outubro de 2019.

*Devido a uma perda que ocorre durante o processo produtivo do aço, a soma da produção de laminados e semiacabados para vendas não equivale ao total da produção de aço bruto.