O horário de funcionamento do comércio de Santana do Paraíso foi ampliado para as compras de Natal. De acordo com o decreto municipal número 1.002, os estabelecimentos de comércio varejista e atacadista podem funcionar de 8h às 22h.

Conforme a decisão, os dias de funcionamento são de segunda-feira a domingo, até o dia 24 de dezembro.

O documento ainda reforça que todos os estabelecimentos devem continuar com as medidas de prevenção e combate à Covid-19 determinadas em decretos anteriores.