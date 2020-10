Sebrae realiza seminário online sobre Educação Empreendedora

O Sebrae Minas, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, realiza virtualmente, na próxima sexta-feira (23), a 2ª edição do seminário “Educadores do Futuro – Agentes de Transformação”. As ações visam capacitar educadores dentro do projeto Educação Empreendedora.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente pela plataforma Sympla. As atividades serão transmitidas ao vivo pelo YouTube no canal CER – Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora (o link será encaminhado para os participantes inscritos).

A ação gratuita tem o intuito de qualificar professores, pedagogos, diretores e coordenadores de todos os níveis de ensino que atuam em 13 municípios da microrregião de Ipatinga e levar até eles conteúdos inovadores, criativos e transformadores para serem aplicados no núcleo escolar.

TEMAS

Nessa edição trabalharemos os temas: Motivação, Propósito e Comunicação Inclusiva que serão apresentadas em três palestras:

A previsão é que cerca de 2.500 funcionários de 71 escolas estejam mobilizados na atividade. O conhecimento adquirido será compartilhado com aproximadamente de 50 mil alunos.

Para a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, as iniciativas do projeto de Educação Empreendedora ampliam as oportunidades de conhecimento para os educadores e aproximam o acesso dos alunos ao mundo do empreendedorismo.

“O professor não apenas ensina, ele influência de forma positiva seus alunos; e ao capacitá-los, iniciamos um movimento de troca de conhecimento que resulta na construção de uma sociedade que contribui para o crescimento da economia, desenvolvimento do país e estimula o empreendedorismo.

Serviço:

Educadores do Futuro – Agentes de Transformação

Data: 23/10

Horário: 14h

– “Felicidade no Trabalho” – Alexandre Pellaes

– “Meu Herói sem Capa” – Álvaro Lages

– “Comunicação Empática – como acolher em meios digitais” Fabiana Schimitz

Local: YouTube (o link será encaminhado para os participantes inscritos)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/seminario-educadores-do-futuro—agentes-de-transformacao__1012234