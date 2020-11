Sicoob anuncia isenção de tarifas nas transações Pix até para público PJ

Na semana em que se inicia a operação do Pix, o Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil – anuncia a isenção tarifária sobre todas as transações Pix, para pagadores e recebedores, pessoas naturais e jurídicas. A isenção valerá, pelo menos, até 16 de fevereiro de 2021.

Segundo o diretor-executivo de Operações do Centro Cooperativo Sicoob, Marcos Vinicius Viana Borges, o Pix muda aspectos importantes da relação dos brasileiros com a sua vida financeira. “O novo método de pagamento facilita todo o processo de transferência monetária e auxilia, em especial, micro e pequenos empresários, com isenção ou tarifas mais baratas e ausência de encargos financeiros, pois o recebimento das suas vendas é imediato”, explica.

Para o diretor, a decisão de isentar as tarifas do Pix, alinhada aos objetivos do Sicoob, foi uma maneira de possibilitar o acesso à nova ferramenta por um maior número de pessoas naturais e jurídicas.

Borges destaca que o Pix é uma revolução no sistema financeiro nacional. “O Banco Central, no desenvolvimento do Pix, ao lado da inovação tecnológica, concentrou-se na inclusão, assegurando o acesso ao Pix por bancos, cooperativas financeiras e instituições de pagamento, estimulando e equilibrando a competição. Adicionalmente, o regulador definiu a figura de Contas Transacionais, permitindo a realização de transações Pix a partir de contas correntes, contas poupança e contas de pagamento, essa última oferecida por instituições de pagamento (fintechs e bigtechs). Com um celular na mão, as pessoas têm condição de abrir digitalmente uma dessas contas, na instituição que desejarem, inclusive no Sicoob, e acessarem de imediato ao Pix. É super inclusivo”.

A instantaneidade da transferência financeira e custos menores são pontos fortes do Pix para a sociedade brasileira. O serviço também funcionará 24h por dia, sete dias por semana, conferindo comodidade e agilidade para todos, seja qual for o momento que precisarem.

O executivo conta que o Pix está bastante alinhado aos pilares do Sicoob, como incentivo à inclusão e justiça financeiras. “Em diversas localidades, somos a única instituição financeira presente. Por isso, é importante estarmos atentos às necessidades das pessoas e ao que há de melhor em tecnologia e inovação em favor dos brasileiros. O Sicoob é para todos”.

Como avalia Borges, o Pix só está começando, e a sua capacidade transformacional é incrível. Basta analisar o que está por vir, como o Pix cobrança, o Pix saque (no comércio) e a condição de as pessoas pagarem as suas contas de água, gás, luz e telefone, os impostos e, em especial, as compras no comércio. Em um futuro próximo, o Open Banking também será revolucionário.