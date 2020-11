Sindcomércio orienta empresários sobre a reta final da Black Friday

Diversos segmentos do comércio estarão mais movimentados nesta sexta-feira (27), dia em que haverá um boom de promoções análogas à campanha mundial Black Friday. O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço lembra que a data ganhou força na região há pouco mais de cinco anos, com as empresas entendendo o seu real significado e oferecendo descontos verdadeiros. Porém, a entidade orienta que o comerciante deve estar atento a alguns cuidados nesta reta final em que as lojas estarão repletas de preços mais baixos.

“Não adianta baixar os preços se isso significar redução drástica na margem de lucro. E lembre-se: o consumidor está muito bem informado e qualquer tentativa de fraude é facilmente percebida”, pontua o presidente da entidade patronal, José Maria Facundes.

O Sindcomércio revela que se antes a data era vista como oportunidade para comprar aquele produto desejado há muito tempo, agora os consumidores estão esperando pelos descontos para economizar em qualquer tipo de compra. “É a chance de salvar o faturamento de 2020, um dos piores anos da história para empresariado do Vale do Aço”, observa o presidente do sindicato.

Para quem ainda não o fez, esclarece a entidade, ainda há tempo de explorar as vitrines e fisgar o consumidor. “A razão para um cliente escolher a sua loja e não a do concorrente ao lado pode estar no capricho dispensado à fachada da empresa. O aspecto visual e seu papel na conquista do consumidor são muito relevantes para serem ignorados. Seja criativo”, aconselha Facundes.

Outro ponto importante, também de acordo com o Sindcomércio, é um trabalho estratégico para intensificar as ações nas redes sociais. “Pelo Instagram, Facebook, WhatsApp e demais canais de comunicação da empresa, a sua base de clientes precisa ser informada acerca de quais produtos estão com preços mais baixos. Será importante para chamar a atenção destes clientes fiéis e de outros que ainda não conhecem a empresa”, comenta o presidente do sindicato.

PRODUTOS MAIS PROCURADOS

Ainda de acordo com levantamentos feitos pela entidade patronal, itens de necessidade e desejo estarão “páreo a páreo” nesta Black Friday. “Muita gente quer trocar produtos antigos por novos e há quem pretenda adiantar suas compras de Natal para economizar nos presentes. Uma coisa está clara: preço é prioridade da maioria dos consumidores e serão muitas as oportunidades de negócio nas próximas horas”, conclui o dirigente patronal.