Sindivest divulga vagas de emprego para Ipatinga e Timóteo

O Sindicato das Indústrias do Vestuário – Sindivest MG Delegacia Vale do Aço está com vagas de emprego para empresas associadas nos municípios de Ipatinga e Timóteo.

De acordo com a coordenadora do Sindivest, Juliana Reyne, é exigido pelas empresas experiência em todos os cargos divulgados. Ela ressalta também, que no assunto do e-mail, especifique o cargo de interesse.

Confira as vagas disponíveis:

Analista Comercial – Ipatinga

Programador de Bordado – Ipatinga

Costureira – Ipatinga

Auxiliar de Logística – Ipatinga

Costureira com experiência em moda íntima e praia – Ipatinga

Costureira e Arrematadeira – Timóteo

Interessados deverão enviar currículo para sindvestva@fiemg.com.br até o dia 11 deste mês.

Mais informações pelo telefone 3824-2743.