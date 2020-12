Usiminas: Alto-Forno 2 retoma produção em Ipatinga

A Usiminas anunciou nesta quinta-feira (17), o reinício das operações do Alto-Forno 2 da Usina de Ipatinga. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e a previsão é de um investimento de R$ 67 milhões, destinados à manutenção do equipamento. A expectativa é que o forno volte a produzir em junho de 2021.

O Alto-Forno 2 tem capacidade de produzir cerca de 2 mil toneladas diárias de ferro gusa e estava paralisado desde o mês de abril, em razão da pandemia de Covid-19. Com a volta do forno, último equipamento ainda não retomado, a Usina de Ipatinga voltará operar a plena carga na produção de ferro gusa.

RETOMADA DO CRESCIMENTO

Segundo o presidente da Usiminas, Sergio Leite, a decisão leva em conta a retomada econômica do país. “A medida é mais uma ação da companhia visando o melhor atendimento aos nossos clientes locais. Nos últimos meses, temos realizado quase a totalidade das nossas vendas no mercado nacional e trabalhado de forma a contribuir para o avanço da indústria e pela volta do crescimento do Brasil”.

Em agosto, a Usiminas já havia retomado a operação do alto-forno 1 da mesma usina, também paralisado temporariamente em razão da crise de demanda causada pela pandemia da Covid-19. Na ocasião, a companhia recebeu o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para uma cerimônia marcando, simbolicamente, a retomada do crescimento econômico do Brasil após o período mais agudo da pandemia.