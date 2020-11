Usiminas anuncia adiantamento de PLR

Em visita à Usina de Ipatinga nesta terça-feira (17), o presidente da Usiminas, Sergio Leite, anunciou que a empresa vai realizar o pagamento adiantado de parte dos valores relativos ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da companhia. A previsão é que essa parcela inicial seja paga aos colaboradores no início do próximo mês de dezembro. O adiantamento do pagamento valoriza e reconhece o trabalho realizado pelos colaboradores, além de contribuir, ainda, com o aquecimento da economia local, especialmente do comércio na região do Vale do Aço.

A decisão da companhia vem após a divulgação de resultados positivos no terceiro trimestre do ano e também no mês de outubro. Os números indicam que a Usiminas voltou ao ritmo de produção anterior à crise causada pela pandemia do novo Coronavírus e tem avançado em uma trajetória de recuperação. O resultado final do programa de Participação nos Lucros será apurado no início de 2021.

UNIGAL

Na visita à usina, Sergio Leite esteve também na Unigal. A empresa, uma joint-venture entre a Usiminas e a Nippon Steel, está completando 20 anos de operações. Segundo Leite, está atualizada tecnologicamente e com uma equipe altamente capacitada para seguir atendendo o setor automotivo, no qual a empresa é líder de mercado, com produtos de alta qualidade.