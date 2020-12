Usiminas fecha 2020 com aumento de produção e vendas de aço

Nesta quarta-feira (16), em Comunicado ao Mercado, a Usiminas divulgou os resultados de produção e vendas de aço, relativos ao período entre 1º de novembro e 15 de dezembro. Ao longo desses 45 dias, a empresa produziu 533 mil toneladas de laminados, volume 0,2% superior à média diária do 1º trimestre de 2020 e 6,4% maior que a média diária registrada em 2019.

As vendas da Unidade de Siderurgia, no mesmo período, foram de 577,6 mil toneladas, número 11,5% acima da média diária do 1º trimestre de 2020 e 14,1% superior à média diária do ano passado.

Assim como observado em outubro, as vendas ficaram concentradas no mercado interno. Do total, 97% ou 559,2 mil toneladas foram destinadas a clientes no Brasil. O restante, 18,4 mil toneladas foram despachadas para o exterior, em especial, para clientes nacionais com cadeias produtivas em outros países.

“A Usiminas, tradicionalmente, realiza a maior parte de suas vendas no mercado nacional e, nos últimos 75 dias, tem reforçado essa vocação, concentrando quase todo o volume despachado para empresas brasileiras. Retomamos o patamar de produção regular, superiores ao período pré-pandemia, e nosso objetivo é seguir contribuindo para o crescimento da economia e da indústria nacionais”, destaca o presidente da companhia, Sergio Leite.