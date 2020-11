Aperam realiza Seminário das Organizações Sociais online

A Fundação Aperam Acesita e a Aperam BioEnergia, com apoio da Rede Filantropia, promove neste mês o Seminário para as Organizações do Terceiro Setor: Encarando os Desafios da Pandemia. Realizado durante dois anos consecutivos em formato presencial no Vale do Jequitinhonha, a iniciativa este ano rompe barreiras das limitações impostas pela pandemia e será realizada de forma online e totalmente gratuita. O Seminário tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do Terceiro Setor oportunizando novas formas de atuação.

O evento, que será realizado no dia 26 de novembro, das 13h30 às 18h30, contará com uma vasta programação para as organizações do Terceiro Setor.

A abertura será feita com a palestra O poder é seu – os aspectos subconscientes do sucesso, ministrada pelo professor Rafael Baltresca. O poder de inovação, superação e mudança que há dentro de cada um é uma das abordagens programadas pelo educador. Por meio de exemplos de vida, estratégias e demonstrações lúdicas, o professor e também hipnólogo Rafael, trabalhará no sentido de motivar o público a descobrir as novas chaves perceptivas, novas visões de negócios e, assim, descortinar uma nova realidade.

A partir das 15h, Carol Zanoti irá discorrer sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. Etapas para elaboração de projetos, captação de recursos e administração dos programas por meio dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão algumas das pautas ministradas por Zanoti, que atua há mais de 30 anos com formações, assessorias, pareceres e mentorias nas áreas de desenvolvimento, gestão e avaliação de políticas públicas, investimento e tecnologias socioambientais.

Às 16h, será apresentado o tema comunicação, pela jornalista Thais Medina, que falará sobre Marketing Digital para ONGs na prática. Redes sociais, e-mail marketings e outros canais para impulsionar o relacionamento e a captação de recursos para os projetos sociais serão foco da palestra.

A estrutura de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) é um tema que reúne uma variedade de questões, e o fechamento do Seminário irá contar com a palestra ‘Os 10 desafios da OSC contemporânea: como fazer sua ONG funcionar’, às 17h, com o advogado Danilo Tiisel. O especialista em legislação do Terceiro Setor, gestão e sustentabilidade, irá destacar a importância de saber o que se pretende fazer.

INSCRIÇÕES

As organizações sociais de todo o Brasil podem se inscrever por meio do site https://www.filantropia.ong/aperam, até o dia 23 de novembro.

REDE FILANTROPIA

A Rede Filantropia é uma plataforma de disseminação de conhecimento técnico para o Terceiro Setor, que busca profissionalizar a atuação das instituições por meio de treinamentos, publicações, palestras, debates, entre outras iniciativas.