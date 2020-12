Centro de Educação Infantil do Barra Alegre em Ipatinga é reaberto

A Prefeitura de Ipatinga realizou, nesta quarta-feira (23), a reabertura do agora Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Salvelino Liu de Oliveira Barbosa, no bairro Barra Alegre. O espaço passou por um amplo processo de revitalização. Os investimentos foram realizados como parte do planejamento da administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, que definiu a pasta como uma das prioridades da atual gestão.

O prédio da escola passou por significativas alterações físicas, com reformas estruturais das salas, banheiros e pátio, que tornaram o ambiente mais agradável. “Foi realmente uma reinvenção do espaço pedagógico”, conta Valdivina Alves Borges, coordenadora pedagógica da escola. O educandário ganhou também jardins, pintura nova e um agradável parquinho para as crianças, além da biblioteca e da sala interativa, para atender a alunos de 4 e 5 anos da educação em tempo integral.

“O sucesso que a Educação teve nesse governo de dois anos e meio se deve aos profissionais da Educação, nossos grandes protagonistas. Nós podemos até não termos feito tudo que precisávamos, mas nós fizemos tudo o que podíamos. E é isso que nos dá paz agora neste fim de mandato, mesmo em um momento difícil de pandemia, crise e falta de recursos”, celebrou o prefeito Nardyello Rocha ao visitar as novas instalações.

O nome do CMEI é uma homenagem a Salvelino Liu de Oliveira Barbosa, um dos pioneiros da comunidade. “Ele era a história viva do bairro. Uma pessoa atuante e que colaborou muito com as crianças, em diversos trabalhos pedagógicos. O prefeito recebeu da comunidade a sugestão do nome para o CMEI e prontamente atendeu”, lembra a coordenadora.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Em apenas dois anos, esta é a quarta escola destinada à Educação Infantil totalmente equipada e entregue à comunidade pela atual Administração de Ipatinga. Em agosto, foram entregues outros dois CMEIs, um no próprio Barra Alegre e outro na confluência dos bairros Ideal, Esperança e Bom Jardim. Um ano antes, o governo já havia reformado e entregue a Escola Ary Malta, um moderno espaço para educação em tempo integral que transformou o conceito de educação do antigo Game.

“Quando assumimos a prefeitura, o Governo do Estado já devia recursos do Fundeb para várias cidades de Minas Gerais e, por isso, muitos servidores da Educação sofriam com a falta de pagamento. Em Ipatinga isso não aconteceu, porque nós tivemos a coragem de transferir recursos de outras fontes pagadoras para o Fundeb, para quitar os salários dos professores, mesmo cientes que mais à frente estes valores poderiam fazer falta para custear outros investimentos. Não vejo isso como vantagem, é uma obrigação. Mas muita gente não fez. Isso se chama gestão, porque nós escolhemos pagar CPF, pagar servidores e aposentados. Cada prefeito tem sua forma de fazer, mas uma coisa é certa: nós fizemos o que podíamos de melhor”, sintetiza Nardyello Rocha.