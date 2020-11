Colégio São Francisco Xavier está com matrículas abertas para 2021

A Fundação Educacional São Francisco Xavier de Ipatinga, está com matrículas abertas para novos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Neste ano atípico, a Fundação fará a seleção em três etapas, mesclando momentos on-line e presencial: inscrição no site da instituição, entrevista do candidato com equipe pedagógica e aplicação do teste de seleção para candidatos a partir do 2º Ano do Ensino Fundamental. E, para alunos novatos que realizarem a matrícula até o próximo dia 30, o Colégio concederá descontos de até 50% na primeira parcela.

A Instituição está pronta para receber os alunos, assim que os órgãos legais que regulamentam a educação liberarem o retorno às aulas presenciais. Diante do cenário da pandemia do novo coronavírus, a Fundação Educacional se preparou com rígidos protocolos de segurança e higiene.

“Estamos implementando o que há de melhor em segurança e ferramentas tecnológicas para possibilitar o retorno tranquilo para alunos e familiares. Além de todas as orientações das autoridades públicas do setor, contamos com a parceria da nossa instituidora Usiminas e de uma equipe pautada por evidências científicas que tem apoiado nas ações e nos protocolos para a retomada”, comenta Solange Liége dos Santos Prado, Superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier.

A Instituição que tem como foco a educação e a saúde, tem como prioridade o cuidado com a comunidade escolar, alunos, professores, colaboradores e familiares. Sendo assim, a decisão de cada família deve ser avaliada no contexto de suas necessidades e possibilidades. “Vamos preservar o direito de acesso ao ensino à distância para os alunos integrantes de grupos de maior risco e vulnerabilidade, assim como àqueles que optarem por permanecer em casa por se sentirem inseguros com a retomada, tendo garantida a mesma qualidade e do mesmo conteúdo, ao mesmo tempo”, afirma Solange.

De acordo com a superintendente, o uso da tecnologia, mesmo antes da pandemia, sempre foi uma importante ferramenta aplicada ao processo de ensino na Fundação. “Nossos professores não se limitavam ao uso de materiais analógicos e físicos e estáticos em suas aulas. Ao contrário, já faziam uso e tinham conhecimento da riqueza de oportunidades que a tecnologia oferece às aulas. Percebemos, porém, que a educação aponta para um novo rumo: um sistema híbrido, o qual, favorece a opção aos que desejam e podem ou não retornar ao ensino presencial. Mesmo antes desse novo contexto, já nos preparávamos, por entender que a inovação e a tecnologia já se firmavam como um pilar importante na educação”, comenta.

Solange afirma que as ferramentas tecnológicas continuarão a ser aplicadas pela instituição educacional. “Continuaremos a nos beneficiar da capilaridade que a tecnologia oferece para crescer em abrangência e qualidade e oferecer segurança para a saúde dos nossos alunos, professores, colaboradores e para as famílias. Manteremos o acompanhamento pedagógico e emocional necessário, em especial para quando chegar o momento da retomada. Nossa prioridade é o cuidado com a nossa comunidade escolar! Nós estamos preparados para o agora, e para o futuro!”, conclui.

O edital para o processo seletivo da Fundação São Francisco Xavier está disponível no site da instituição www.csfx.com.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (31) 3829 9800/ 9805/9806 ou pelo e-mail: csfx.secretaria@fsfx.com.br.