Educação de Timóteo alerta sobre prazo do Cadastro Escolar

Neste ano, o município de Timóteo aderiu ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) do Governo do Estado, portanto todas as ações para cadastro e matrículas serão realizadas via internet e é de inteira responsabilidade do pai ou responsável. A secretária municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Lessa, faz um alerta aos pais sobre o encerramento do prazo de inscrição no dia 11 de dezembro.

“Não deixem para fazer a inscrição no último momento. Aqueles pais que não tiverem acesso à internet devem procurar as secretarias das escolas municipais ou estaduais para realizarem o cadastramento”, informa Márcia Lessa. Todas as escolas da rede municipal encontram-se funcionando no turno da manhã. A inscrição no cadastro escolar deve ser feita pelo sitio eletrônico http://www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br até o 11 de dezembro.

Devem se cadastrar: o aluno que irá ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental com seis anos completos ou a completar até 31/03/21; aluno que irá ingressar no 1º ano do ensino fundamental que irá completar seis anos até 30/06/21, desde que comprove matrícula e frequência na educação infantil em 10/10/18; alunos que desejam se transferir da rede particular para a rede pública em qualquer série do ensino fundamental; alunos do 5º ano e 9º ano que estudam em escola que não tem continuidade de estudo na série seguinte; alunos que pretendem retornar os estudos no ensino fundamental, médio ou na EJA.