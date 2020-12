Escolas municipais de Ipatinga receberão ar-condicionados

O compromisso de transformar a educação municipal de Ipatinga em referência de qualidade nacional ganhará um reforço de grande importância para o bem-estar de alunos, professores e demais profissionais que trabalham nas escolas ipatinguenses. A Secretaria Municipal de Educação, confirmou a compra de 1.245 máquinas de ar-condicionado para climatizar todas as 47 escolas municipais.

O investimento, de R$ 5.138.139,90, está sendo realizado por meio do pregão eletrônico 218/2020, cuja abertura da sessão acontecerá nesta quarta-feira (23), às 9h. A previsão de entrega dos equipamentos é de 30 dias após a homologação da licitação.

“A Educação é um dos destaques da nossa gestão e esta é mais uma conquista na transformação positiva da pasta, que iniciamos há dois anos. Garantir ar condicionado para todas as salas de aula, salas dos professores, bibliotecas e setores administrativos em todas as 47 escolas municipais só reforça nosso cuidado com a saúde, o conforto e o aprendizado das nossas crianças e adolescentes e dos nossos servidores públicos”, comemora o prefeito Nardyello Rocha.

A instalação de ar condicionado é também uma das ações de prevenção e combate à covid-19 empreendidas pela Prefeitura de Ipatinga. Profissionais de saúde do município argumentam que, diferente do ar condicionado, o uso de ventiladores contribui para dispersar o vírus pelo ar, o que poderia ocorrer quando da retomada das aulas presenciais.

“A climatização de todas as nossas 47 escolas era um sonho da atual Administração Municipal, e por isto mesmo, atendendo uma recomendação expressa do chefe do executivo, foi incluída como uma das prioridades no planejamento da nossa pasta para este ano de 2020”, ressalta Eva Sônia Rodrigues, secretária de Educação.

“Importante destacar que para realizar a compra dos aparelhos, primeiro tivemos que fazer uma completa reforma na rede elétrica das escolas, o que aconteceu durante todo o ano de 2020. Isto é planejamento”, completa Eva Sônia.

CALENDÁRIO ESCOLAR E PROTOCOLO

A Secretaria de Educação de Ipatinga já definiu o calendário escolar de 2021, independente das aulas serem presenciais ou não. De acordo com a programação, o ano letivo começa no dia 04 de fevereiro e vai até 22 de dezembro do ano que vem. O calendário escolar – que foi previamente enviado às escolas para serem feitas sugestões de acordo com as instruções enviadas – foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Também pensando na segurança dos alunos e profissionais da educação à partir do momento em que o município definir pela retomada das aulas presenciais (o que deverá ser feito pela nova administração municipal), um protocolo com regras sanitárias também já foi elaborado e aprovado pela Comissão Interdisciplinar, composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público, sindicatos que representam a classe, Conselho Municipal de Educação, Colegiado de Diretores, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Legislativo, além de representantes das escolas particulares.

Os protocolos incluem regras gerais de higienização, cuidados individuais, prevenção e distanciamento, adaptação dos bebedouros para uso de copos ou garrafinhas, distribuição de máscaras, disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, readequação de rotinas e dos espaços físicos, transporte escolar, entre outras ações.