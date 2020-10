Faculdade de Ipatinga promove Simpósio de Biomedicina online e gratuito

No dia 7 de novembro, primeiro sábado do mês, vai acontecer de forma online e gratuita o Simpósio de Biomedicina em comemoração ao Dia do Biomédico – que é celebrado no dia 20 de novembro, organizado pela coordenação do curso da Faculdade Única de Ipatinga.

Composto por várias palestras e entrevistas com reconhecidos profissionais, o evento garante a quem se inscrever Certificado de Participação de 10 horas complementares. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link: bit.ly/biomedicina-unica

Confira abaixo a programação do dia:

· 9h: palestra com Dr. Jhonathan Rocha, biomédico imunologista e conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina 3° Região (CRBM3) sobre “Diagnóstico Imunológico e Hematológico das Arboviroses”;

· 10h20: palestra com Dr. Guilherme de Paula Costa, doutor em Imunologia Parasitária, sobre “Síndrome da tempestade de Citocinas”;

· 11h20: vídeos do Desafio TikTok e Intervalo Musical com os alunos do 8° período do curso de Biomedicina da Faculdade Única de Ipatinga, Cleydson de Oliveira e Larissa Oliver.

· 13h30: palestra com MsC Raphael Rangel, biomédico especialista em Hematologia, mestre em Ciências Biomédicas com linha de pesquisa na área de Virologia. Professor universitário, Divulgador Científico e coordenador de curso na IBMR da rede Laureate International. O tema será “Covid-19 – situação epidemiológica e atualizações”;

· 14h30: entrevista com Micheline Araújo Paiva, especialista em Vigilância Sanitária e coordenação em Vigilância da Saúde na SRS Cel. Fabriciano, a respeito dos “Desafios do enfrentamento ao Covid-19 na região do Vale do Aço”;

· 15h: E, para finalizar, o tema “Desafios do enfrentamento ao COVID-19 na região do Vale do Aço” por meio de palestra com Vanessa de Melo Dutra, biomédica habilitada em reprodução humana assistida e especialista em Estética Avançada.

Com assuntos totalmente atuais na área de Biomedicina, o Simpósio é extensivo e aberto ao público. A Faculdade Única convida a todos que se interessam pela área a participar desse momento de rica absorção de conhecimento.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Instituição pelo telefone: 0800 724 2300.