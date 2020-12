Formatura do Proerd é realizada de forma virtual

Na noite da última quinta-feira (17), foi realizado via Youtube a formatura do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A iniciativa é fruto das aulas realizadas de forma remota, juntamente com escolas e destinadas aos alunos das redes municipal, estadual e particular. A Fundação Aperam Acesita é parceira na iniciativa que acontece há 17 anos.

A live realizada reuniu instrutores e alunos do Estado de Minas Gerais, além de parceiros, pais e amigos virtualmente. “A nossa formatura foi realizada a nível estadual. A PM de BH, por meio da TV PM Mirim (Youtube), transmitiu a formatura, onde todos os 180 mil alunos tiveram acesso ao Proerd em casa em aulas por meio de vídeo. Em Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria nós alcançamos 1094 alunos”, pontua o Sargento Vanderley.

Devido à pandemia, as atividades foram realizadas por vídeos. “A PM transformou as lições que estavam no papel em dez lições virtuais. Nós formamos grupos via Whatsapp com todas as escolas: Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria. Foi muito bom e prazeroso, pois foi uma mudança que conseguimos nos readaptar e engajar, levando conhecimento para todas as crianças” destaca o policial.

Entre as escolas participantes, esteve o Instituto de Educação Pingo de Gente. As aulas foram ministradas pela professora Carlla Costa. Para a educanda, a iniciativa colabora para a formação dos alunos como cidadãos. “O Programa do Proerd é de extrema importância para a formação dos alunos, que precisam dessas orientações nessa fase de desenvolvimento. Diante do cenário atual, cheguei a acreditar que as turmas de 5º ano não teriam esse atendimento, porém a equipe do Proerd se organizou e desenvolveu o projeto de forma muito tranquila”, conta a professora.

Ainda de acordo com Carlla, “o aprendizado ocorreu tranquilamente com a realização das lições, ao assistir os vídeos expositivos e atendimento através do WhatsApp. Penso que foi mais um desafio que a educação enfrentou neste ano, mas com sucesso e os objetivos foram alcançados” finaliza.

Como de costume nas formaturas presenciais, os alunos que realizaram as melhores redações são premiados, e neste ano não foi diferente. Adaptado para o formato online, os alunos realizaram um vídeo falando sobre o que aprenderam por meio do programa. Os vencedores ganharam diversos prêmios, entre eles uma bicicleta. Entre os vitoriosos está a aluna Gabrielly Silva Rodrigues, estudante da Escola Municipal Ana Moura e filha do empregado da Aperam, Warley Rodrigues, mantenedor na Laminação de Inox. “Estou muito feliz em ter participado do programa, pois o Proerd me ensinou várias coisas, como ser uma pessoa mais responsável, a tomar decisões certas, como ficar longe das drogas e das bebidas”, pontua a aluna

FUNDAÇÃO APERAM ACESITA

O presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, destaca a parceria, que dura há 17 anos. “Para nós é mais uma ação desenvolvida com sucesso, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia. Ficamos felizes em saber que foi uma parceria que se manteve e também um objetivo alcançado com o empenho e dedicação da PMMG”, disse Venilson.

O Proerd é realizado em Timóteo, Jaguaraçu e Marliéria pela PMMG, com o apoio da Prefeitura de Timóteo, Fundação Aperam Acesita, Superintendência Regional de Ensino de Cel. Fabriciano, Fundação Emalto, Saritur, IMG/Faixa Azul, Roraty Club e Lins Clube.