FSFX abre vagas de estágio de férias para estudantes da área da Saúde

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em Ipatinga, está com inscrições abertas até o dia 22 de novembro, para o Programa de Estágio de Férias 2021. Destinado aos estudantes de Enfermagem, Medicina e Odontologia, o estágio será realizado durante o mês de janeiro com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do estudante em situações reais de trabalho, ampliar a visão do escopo da sua formação e identificar potenciais talentos para o futuro.

“Os estagiários terão a oportunidade de conhecer a dinâmica de uma Instituição reconhecida pelo seu modelo de gestão, pela qualidade nos processos e na prestação de serviços aos clientes. Nós conheceremos estudantes que podem ser tornar nossos futuros profissionais”, afirma Milton Henriques Guimarães Junior, Coordenador do Ensino e Pesquisa da FSFX.

O estágio acontecerá de 4 a 29 de janeiro de 2021, nas unidades I e II do Hospital Márcio Cunha (HMC) e no Centro de Odontologia Integrada (COI), ambos administrados pela FSFX. A carga horária pode variar de quatro a seis horas, de acordo com a unidade de destino. A FSFX garante aos estagiários benefícios como vale-transporte, seguro contra acidentes pessoais e bolsa-auxílio.

Para mais informações e inscrição, os interessados devem acessar o site www.fsfx.com.br. As inscrições estão abertas até o dia 22 de novembro, e o processo seletivo acontecerá em dezembro.

Veja as vagas disponíveis:

Enfermagem Superior – a partir do 7º período

Farmácia – a partir do 7º período (concluído curso de farmacologia)

Odontologia – a partir do 7º período

Clínica Médica e Nefrologia – a partir do 7º período

Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Radioterapia/Física Médica e Anestesiologia – a partir do 8º período

Medicina da Família e Comunidade – a partir do 8º período

Cirurgia Geral – a partir do 10º período

Medicina do Trabalho (VITA) – a partir do 5º período

Terapia Intensiva – a partir do 8ª período

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral, referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região leste de Minas Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC) é credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros.

CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

O Centro de Odontologia Integrada (COI) foi criado, em 1981, e sob influência da filosofia de excelência da FSFX, alcançou, no decorrer da sua história, um dos melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil. Mantém patamares elevados na prestação de serviços, desde o atendimento nas clínicas de promoção da saúde aos procedimentos de alta complexidade, como ortodontia, implantodontia e reabilitação.