Senai abre matrículas para cursos técnicos

As matrículas para cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Minas Gerais para o 1º semestre de 2021 já estão abertas. Serão ofertados em Ipatinga e Timóteo, cursos presenciais e semipresenciais em Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial e Técnico em Qualidade

“Essa é uma excelente oportunidade para estudar em uma das instituições mais conceituadas em todo o país, com cursos que têm como objetivo proporcionar competências que combinam a teoria e as práticas específicas, com atividades que simulam a vivência na indústria e que darão segurança para exercer a profissão”, explica a gerente das Unidades do Vale do Aço, Andreza Oto.

No Vale do Aço estão disponíveis vagas para cursos presencial e semipresencial. Em Ipatinga vagas para os cursos técnicos de Eletrotécnica e Mecânica (presencial) e semipresencial em Automação Industrial e Eletrotécnica Já em Timóteo, cursos técnicos presenciais em Eletrotécnica e Qualidade.

Vale destacar que os cursos têm duração de 18 meses e os interessados devem estar matriculados ou ter concluído o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Não existe prova de seleção. Serão classificados os inscritos dentro do limite de vagas.

Para os alunos novatos:

– Matrículas realizadas até 29/01/2021 serão no valor de R$ 99,00.

– Após o pagamento do boleto/matrícula, o interessado deverá comparecer na unidade do Senai apresentando os documentos exigidos no Edital e o comprovante de pagamento para a assinatura do contrato.

– No ato da matrícula, o Senai oferece a opção de antecipação das 5 (cinco) mensalidades restantes, via cartão de crédito, sem parcelamento, com um desconto de 10%.

Mais informações no site http://www.senaimg.com.br ou através do whatsapp: 31 98979-3703