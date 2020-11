Unileste abre vagas para profissionais em diversas áreas

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) abriu processos seletivos para contratação de 24 profissionais que irão compor o corpo de colaboradores administrativos e docentes da IES a partir de fevereiro de 2021. Os interessados deverão efetuar cadastro no Banco de Talentos e inscrição na vaga de interesse até a próxima quinta-feira (12), na aba Trabalhe Conosco, disponível no site do Centro Universitário.

No portal, todos os interessados poderão conferir também os requisitos, atividades, diferenciais, áreas de atuação e horários de trabalho. Para o corpo docente, estão abertas vagas para os cursos de Engenharia Civil, Medicina Veterinária e Odontologia, com titulação mínima exigida de mestrado, e Administração e Engenharia Mecânica, com a exigência de título de doutorado.

Para vagas administrativas, estão abertos editais de contratação para os seguintes cargos: Técnico Veterinário, Auxiliar de Veterinário, Tratador de Animais, Técnico de Laboratório de Medicina Veterinária, Médico Veterinário, Técnicos de Enfermagem, Atendentes de Núcleo de Práticas (com vaga para PCD) e Fisioterapeutas Preceptores de Estágio.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios dos colaboradores da Instituição, estão: Plano de Saúde; Plano Odontológico; Seguro de Vida/Acidente; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o Setor de Gestão de Pessoas pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

Serviço:

Vagas abertas para contratação de profissionais em diversas áreas

Cadastro e inscrição: https://unileste.catolica.edu.br/portal/trabalhe-conosco/

Prazo: 12 de novembro

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br