Unileste recebe Leonardo Boff e Nilma Lino na Semana de Iniciação Científica

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) realiza a 21ª Semana de Iniciação Científica e a 12ª Semana de Extensão (Sicex), entre os dias 18 e 20 de novembro. Com o tema “O Ensino, a Pesquisa e a Extensão na Construção de um Humanismo Solidário”, o evento traz como convidados os professores e pesquisadores Leonardo Boff e Nilma Lino.

Gratuita e aberta para toda comunidade, a programação será realizada em ambiente virtual e conta com webinars, minicursos e apresentação de pesquisas e trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes, professores e servidores do Unileste e de outras instituições de ensino superior (IES). Os interessados em participar como ouvintes não precisam realizar inscrição prévia, basta acessar a página do evento para ter acesso às transmissões on-line nos dias programados.

Para o reitor do Centro Universitário, Dr. Genésio Zeferino, a Sicex cumpre um dos papéis sociais das IES: “disseminar o conhecimento adquirido e desenvolvido na academia para a sociedade”, afirma. O professor acrescenta ainda que, o tema desta edição, está alinhado ao Pacto Global pela Educação, anunciado pelo Papa Francisco no início deste ano.

“Entre os objetivos do Pacto estão a socialização de projetos e experiências acadêmicas para além dos muros das universidades, e apresentação da família, escola e sociedade como um elo essencial para a formação de cidadãos conscientes para a construção de uma sociedade mais fraterna, solidária, justa e humana”, informa o reitor.

PROGRAMAÇÃO

Segundo a coordenadora de Pesquisa e Extensão do Unileste, Dra. Gabriela von Rückert, diversos debates sociais estarão em pauta. “Assuntos importantes como o racismo, a educação de qualidade, a ecologia integral, o voluntariado, a igualdade de gênero, entre outros serão debatidos”, afirma.

Para a palestra de abertura, nesta quarta-feira (18), a professora e pesquisadora Nilma Lino apresentará a “A educação superior na construção do humanismo solidário: racismo e antirracismo”. Nilma foi reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) e ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos no Brasil (2015 – 2016).

No segundo dia de programação, a historiadora e especialista em Gestão de Pessoas, Jenisse Lanza, realiza a palestra “Cidadania: um exercício diário”. Lanza também atua na ONG Observatório Social do Brasil, de Itabira-MG, e é voluntária em outros projetos sociais.

Já na programação de encerramento da SICEX 2020, a ser realizada no dia 20, os participantes poderão acompanhar webinar com o filósofo Leonardo Boff sobre os “Desafios do humanismo solidário: o cuidar da casa comum”. Boff é um dos principais teólogos e escritores em atividade no país, membro da Iniciativa Internacional da Carta da Terra e foi professor de Teologia e Espiritualidade em vários centros de estudo e universidades no Brasil e no exterior, além de professor-visitante nas universidades de Lisboa (Portugal), Salamanca (Espanha), Harvard (EUA), Basel (Suíça) e Heidelberg (Alemanha).

PRÊMIO DOM LELIS LARA

Agregada à programação da Sicex, a Instituição também realiza a Semana Integrada das escolas de Ciências Sociais e Aplicadas e Politécnica e promove a terceira edição do Prêmio Dom Lelis Lara, concedido ao melhor trabalho de apresentação oral relacionado ao tema da Semana. O nome do prêmio é uma homenagem póstuma ao bispo emérito da Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano (MG), Dom Lelis Lara, que teve papel e contribuição significativa nas ações com foco no desenvolvimento do Vale do Aço e do Unileste. Confira toda a programação e como participar no site: unileste.catolica.edu.br.

Serviço:

Semana de Iniciação Científica e de Extensão do Unileste

Data: 18 a 20/11/2020

Local: ambiente virtual

Inscrições: Não é necessário realizar inscrição prévia. Programação gratuita e aberta ao público.

Programação: unileste.catolica.edu.br