Univaço esclarece em live, dúvidas sobre novo vestibular de Medicina

A Univaço, faculdade de medicina de Ipatinga, vai realizar, nesta sexta-feira (6), a live “Plantão tira-dúvidas”. O evento tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre o vestibular de Medicina da faculdade, que diante do cenário de pandemia da Covid-19, está ofertando dois métodos de ingresso: 25 vagas para prova online – modalidade inédita na Instituição – e 25 vagas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para o primeiro semestre de 2021.

A live que acontecerá na página do Instagram da faculdade (@univaco_imes), contará com a participação do professor e diretor-geral da Univaço, Vinícius Lana e do professor “Brenão” do Colégio São Francisco Xavier (CSFX). Além de abordar como funcionará as duas modalidades de ingresso no curso, o bate-papo, também, vai instruir estudantes sobre como ingressar na graduação de Medicina e realizar o seu sonho.

“Sabemos que temos candidatos que preferem fazer a prova do vestibular. Muitos até não têm nota do Enem para concorrer a uma vaga, pois não realizaram o exame entre os anos de 2015 a 2019. Sendo assim, para contemplá-los e, ao mesmo tempo, manter a integridade da saúde desses candidatos, optamos por oferecer, pela primeira vez, vagas por meio da prova on-line”, explica o professor e diretor-geral da Univaço, Vinícius Lana.

As inscrições para o processo seletivo Enem podem ser feitas no site www.facamedicina.afya.com.br/univaco, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 350,00. Para o candidato que deseja ingressar com a nota do Enem a data limite para se inscrever é 12 de novembro de 2020. Podem participar os candidatos que tiverem realizado o exame entre os anos de 2015 a 2019.

A prova on-line será realizada no dia 28 de novembro, às 13h, por meio de um sistema moderno com solução de monitorização remota, que utiliza inteligência artificial e um avançado conjunto de tecnologias de reconhecimento facial, documental e de ambientes, para execução de processos seletivos seguros e confiáveis. As inscrições para a prova poderão ser realizadas até o dia 19 de novembro de 2020, também no www.facamedicina.afya.com.br/univaco.

Para participar do bate-papo basta seguir a página (@univaco_imes) e ingressar na live no dia 6 de novembro, a partir das 16h.