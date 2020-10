Como encontrar um cassino online confiável no Brasil?

Apesar da indústria dos cassinos online estar em constante expansão, ainda existem plataformas inseguras, e que podem trazer riscos ao usuário, seja através de malwares que carregam junto com os jogos, ou do roubo dos dados que são compartilhados nesses sites.

Desse modo, é indiscutível a importância de procurar um cassino online confiável no Brasil, que ofereça todas as garantias de que as informações pessoais e bancárias dos usuários serão preservadas. E para fazer isso, a seguir estão as perguntas que os apostadores devem se fazer antes de concluírem seus registros em um cassino virtual.

Esse cassino respeita a legislação do país em que ele está sediado?

Como existem vários países em que a questão das apostas em jogos de azar segue sendo discutida e ainda não está legalizada, o usuário deve ter o cuidado de confirmar que o cassino online escolhido está sediado em um país onde essa atividade está dentro da lei e plenamente de acordo com as normas locais. Isso ressalta o comprometimento e a seriedade da plataforma, sendo um bom indicativo a favor de sua confiabilidade.

O cassino é auditado e licenciado?

Em primeiro lugar, é importante conferir se os jogos oferecidos por um cassino online são propriedade de desenvolvedoras certificadas nessa indústria, como a Microgaming e a NetEnt, por exemplo, cujos softwares de criação de games são regularmente auditados por órgãos competentes. Além disso, os cassinos realmente seguros também possuem licenças e certificações do eCOGRA ou TST Labs, as quais costumam ser exibidas na parte inferior da página inicial do site. Esses certificados garantem que o ambiente virtual do cassino é seguro e que os seus jogos apresentam chances justas de vitória para os apostadores.

Esse cassino utiliza o protocolo SSL?

O SSL é um moderno protocolo de criptografia desenvolvido para tornar a comunicação entre os usuários e o servidor de um determinado site, mais segura. Como os cassinos online são plataformas que recebem dados pessoais e confidenciais, como as informações bancárias dos seus usuários, é fundamental que esses sites adotem esse protocolo, pois essa é uma das garantias mais avançadas da atualidade em termos de segurança cibernética. Através dela, os apostadores podem compartilhar seus dados sem o receio de que os mesmos possam ser interceptados.

Os termos e condições do site estão disponíveis?

Para entender melhor como o site funciona e como são operadas as funções de depósito e saque de recompensas, por exemplo, o usuário deve estar atento aos termos e condições de uso estabelecidos por um cassino online. Uma plataforma séria é aquela que dispõe desses termos em um local fácil de encontrar dentro do site, além de explicar tudo de forma simples de se entender, para que o apostador saiba exatamente o que esperar da plataforma e não tenha surpresas inesperadas, que possam prejudicar sua experiência no cassino.

Foto: Pixabay

O bônus de boas-vindas é bem explicado no site?

Atualmente, é muito comum entre os cassinos online oferecer bônus de boas-vindas para os novos usuários cadastrados no site. De maneira geral, essas vantagens possuem certas condições para serem concedidas, como a necessidade do apostador fazer um depósito em dinheiro no cassino para então acessar o bônus. Seja como for, é importante destacar que os sites confiáveis apresentam essas regras de forma clara e sem promessas ilusórias, pois caso isso aconteça, é preciso desconfiar e ter cuidado antes de começar a apostar nessa plataforma.

O cassino aceita métodos de pagamento seguros?

Outro fator capaz de identificar se um cassino online é confiável ou não, são os meios de pagamento aceitos por ele. Caso a plataforma aceite os métodos mais populares, aqueles que são amplamente utilizados em lojas físicas e online, esse é um bom indício. Entre esses métodos realmente seguros, estão cartões de crédito Visa, American Express e Mastercard, Paypal, Skrill, Neteller, Postepay e outras carteiras digitais que tenham alcance internacional.

Esse cassino online oferece um canal de atendimento em português?

Ter um canal de atendimento ativo para solucionar as dúvidas e qualquer problema em potencial enfrentado pelos seus usuários é uma ferramenta indispensável para assegurar a confiabilidade de um cassino online. Não importa se esse canal é através de um email, telefone ou chat online, pois o principal é que ele exista e opere de maneira eficiente. Para completar, é ainda melhor quando esse serviço tem suporte para o português, tendo em vista que isso facilita a comunicação para o grupo de usuários que não domina outros idiomas.

Foto: Pixabay

As certificações do Cassino JackpotCity

Ao acessar o JackpotCity e se questionar se esse é um cassino online confiável, os usuários podem ficar tranquilos, pois a plataforma possui as principais certificações disponíveis no segmento dos cassinos para computador e dispositivos móveis, como o eCOGRA e o MGA. O selo de confiabilidade do eCOGRA é concedido aos operadores de cassinos que conseguem comprovar a entidade que os seus jogos são totalmente justos, além de que todo o funcionamento do site é gerido de forma honesta e responsável, assim como certificar que os depósitos monetários dos apostadores estão seguros e pautados pela certeza de que os mesmos serão pagos, caso vençam o jackpot. Em atuação desde o ano de 2003, a eCOGRA tem sua sede no Reino Unido e é uma agência independente, com credenciamentos em esfera internacional para atestar a confiança de jogos online, em especial aqueles que funcionam através de softwares, como é o caso dos títulos disponíveis nos cassinos online.

O selo de licenciamento MGA (Malta Gaming Authority), por sua vez, é atribuído aos cassinos online que demonstram uma boa índole em frentes como, planejamento estratégico nos negócios, implementação técnica dos games e aptidão para conduzir a plataforma com comprometimento e seriedade. A certificação da MGA é muito reconhecida nos dias de hoje pois cerca de 10% de todos os operadores de cassino do mundo possuem sede no país, o que o transformou em uma grande autoridade dentro dessa indústria. Consequentemente, a entidade leva com rigor a sua responsabilidade de garantir ambientes totalmente seguros e confiáveis, no que diz respeito a indústria de cassinos online. Para se ter uma ideia, os sites licenciados pela MGA, como o JackpotCity, precisam disponibilizar recursos em suas plataformas que estimulem o jogo responsável e desencorajem o jogo compulsivo, para assim proteger e preservar os seus usuários. Portanto, para os apostadores que querem ter certeza de que estão dentro de um site totalmente protegido antes de começar a se divertir com caça-níqueis, jogos de mesa e pôquer, esse selo é uma das melhores formas para tal.

(*) Publicidade redacional