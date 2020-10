Giganet cria Liga e-Giga de Free Fire

Sucesso entre os jogadores do game no Vale do Aço, o Free Fire está entre os jogos mais requisitados do mundo virtual. Somente este ano, a Giganet realizou três torneios online, que somaram mais de 800 participantes. E para aumentar a competitividade entre os jogadores, a Giganet criou a Primeira Liga Regional de Free Fire.

“A Liga e-Giga é um formato de campeonato de e-Sports mais extenso e competitivo que os torneios comuns. Ela terá 6 rodadas, compostas por 36 partidas, e mais de 500 participantes. Os competidores disputarão os R$ 700,00 de premiações em dinheiro, além dos 4 roteadores de alto desempenho”, explicou Bruno Martins, produtor de eventos da Giganet.

Cada vez mais imersa na cultura do mundo gamer da região, a Giganet tem incentivado e valorizado os games online. “Está no DNA da empresa buscar e entregar a melhor qualidade aos seus clientes, e não seria diferente com os eventos. A Liga é uma evolução natural na realização dos campeonatos e no incentivo ao e-Sports. Criamos um ambiente saudável para os jogadores da comunidade gamer do Vale do Aço competirem e mostrarem suas habilidades, sendo reconhecidos por este mérito com premiações atrativas”, disse o produtor.

A Liga e-Giga de Free Fire irá ocorrer todos os domingos, a partir das 13h, até o dia 15 de novembro. “Os jogos serão transmitidos no YouTube, estimulando assim a prática do e-Sports e levando entretenimento a torcida das equipes do Vale do Aço, que tem participado em peso em nossas lives”, comentou Bruno Martins.

Os interessados em participar dos campeonatos da Giganet devem ficar atentos às redes sociais da e-Giga (instagram/facebook @egiga.giganet). “Como as inscrições são gratuitas e os prêmios atraentes, as vagas acabam rapidamente”, disse Bruno. “A Giganet tem realizado os torneios com frequência, então basta o jogador ficar atento em nossas mídias para se inscrever quando lançarmos a próxima edição”, acrescentou.