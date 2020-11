Abertas as inscrições para o 4.0 Experience Edição 2020

O Senai realiza do dia 30 de novembro até dia 3 de dezembro, o 4.0 Experience Edição 2020. O evento, totalmente online, é um convite para um novo olhar sobre o mundo 4.0. As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas no site: https://www.senaimg.com.br:543/40experience/

O 4.0 Experience Edição 2020 será um espaço para repensar e reconstruir conteúdos avançados, temas abrangentes, atuais e questões que transcendem a nova Revolução Industrial, hoje chamada de indústria 4.0, que serão abordados por grandes profissionais. Um convite para um novo olhar sobre o mundo 4.0.

Qual é a sua visão para tantas mudanças nas organizações e no mundo? Está preparado para a 4ª Revolução Industrial, sabe quais são as competências mais utilizadas para este novo cenário?

Esse é um convite para você que busca não só o autodesenvolvimento, mas fazer dele a sua melhor prática.

Interaja, troque experiências e mantenha-se atualizado em sessões on-line interativas. Faça parte desse evento transformador!

PROGRAMAÇÃO:

Dia 30 de novembro de 2020

16h – Abertura – Flavio Roscoe | Presidente da FIEMG

16h20 – Palestra Sociedade 5.0 e o IA Economy | Gil Giardelli

17h35 – Summit Usiminas Sinterização 4.0 | Ericka Menegaz

17h50 – Palestra Presentismo: um olhar humano para a tecnologia | Conrado Schlochauler

18h50 – Encerramento

Dia 1º de dezembro de 2020

16h – Palestra Indústria 4.0 na prática: relação entre pessoas e tecnologias | Rutson Alves de Aquino

17h10 – Summit Hypofarma | Maximização de valor por meio da tecnologia IIoT Ulisses Santos

17h25 – Palestra Conhecendo e utilizando o índice de maturidade da indústria 4.0 | Ari Nelson Rodrigues Costa

18h30 – Encerramento

Dia 2 de dezembro de 2020

16h – Palestra Inovação Centrada nas pessoas | Paula Harraca

17h10 – Summit MRS | Simulação de Processos | Mateus Rabelo

17h25 – Palestra Construindo o futuro que já chegou | Livia Bicalho

18h30 – Encerramento

Dia 3 de dezembro de 2020

16h – Palestra Desenvolvimento ágil | Denise Eler

17h10 – Summit TSEA | Digitalização da produção por meio da tecnologia IIot | Valtair Costa

17h25 – Palestra As competências e estratégias dos profissionais do futuro no contexto da indústria 4.0 | William Franco

18h25 – Encerramento

Serviço:

4.0 Experience Edição 2020

Data: 30/11 a 3/12

Horário: 16h às 18h30

Inscrições: https://www.senaimg.com.br:543/40experience/

Evento gratuito.