Aciapi e CDL de Ipatinga solicitam horário especial de Natal no comércio

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga protocolaram um ofício, nesta quarta-feira (9), na Administração Municipal, para que o horário de funcionamento do comércio seja flexibilizado nas datas anteriores ao Natal.

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, salienta que o horário especial é fundamental para que os consumidores possam fazer suas compras com maior tranquilidade e para que os lojistas possam atender de uma forma mais organizada. “Solicitamos que o horário seja flexibilizado da seguinte maneira. De 14 a 18 deste mês, das 9h às 20h. No dia 19 (sábado), das 9h às 17h e no dia 20 (domingo), das 9h às 15h. Entre os dias 21 e 23, das 9h às 21h. E na véspera do Natal, dia 24, das 9h às 20h. Portanto, esperamos que nossa solicitação possa ser atendida pelo poder público, o que beneficiará todo o comércio e clientes”, afirmou.

MENOS AGLOMERAÇÃO

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressalta que quanto maior o período de funcionamento do comércio, menos chance de ter aglomeração de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos. “Desse modo, os clientes têm mais opção de horário para comprarem os presentes. Vale ressaltar também que é muito importante que os consumidores antecipem suas compras de Natal, não deixando para última hora, o que contribui para evitar aglomeração. Além disso, os comerciantes e prestadores de serviços precisam manter as medidas preventivas ao novo coronavírus, como uso de máscara, higienização do balcão, distanciamento social, higienização de superfícies e dentre outras medidas, com o intuito de melhorar a situação epidemiológica do município de Ipatinga e região”, destacou.

NATAL PREMIADO

Para aquecer as vendas nesse período natalino, a Aciapi e a CDL de Ipatinga realizam a Campanha Natal Premiado 2020, na qual serão sorteados 10 prêmios para os consumidores, dentre eles, duas motocicletas Honda Pop 110i e oito smart TV’s. Além disso, para cada cupom sorteado, o comerciário que realizou a venda receberá um cupom de desconto no valor de R$ 500 para compras no Ipatinga Shop. Os lojistas interessados em aderir à campanha, que conta com o cadastro de milhares de consumidores, podem ligar para o telefone (31) 3828-5151 e falar com os representantes do setor comercial.