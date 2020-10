Aperam: 76 anos com muita inovação

Em 31 de outubro de 1944, uma das principais siderúrgicas do Brasil se instalava no município de Timóteo. Hoje, completando 76 anos, a Aperam segue se destacando no mercado como líder na produção de aços planos especiais, pela sua inovação, qualidade dos produtos e práticas sustentáveis. Para Frederico Ayres Lima, presidente da Aperam South America, a longa jornada e experiência da empresa ao longo de 76 anos de trabalho moldaram a resiliência e capacidade de adaptação da empresa.

Superando desafios e sempre um passo à frente em busca de novas soluções, a Aperam comemora a data juntamente com outras importantes conquistas alcançadas neste ano. Mesmo com o forte impacto gerado pela pandemia no mercado siderúrgico nacional, a companhia conservou seu histórico de solidez, mantendo seu processo ativo, sem cortes de empregados ou interrupção de seus processos contínuos de produção.

Olhando de dentro para fora, a empresa venceu mais este desafio e superou relevantes índices em segurança, alcançou importantes conquistas em inovação e qualidade do ambiente de trabalho, além de fechar novos negócios e ampliar parcerias comerciais.

“Apesar dos grandes desafios que enfrentamos, juntamente com todas as empresas do Brasil, neste ano, soubemos nos reinventar e isso mostra que a Aperam chegou aos 76 anos ainda mais forte e ativa, investindo em novos produtos e soluções, cuidando do nosso maior bem, que são os nossos empregados, e ampliando índices internos relevantes. Que venham muitos outros anos para seguirmos escrevendo essa história de sucesso”, ressalta Ayres Lima.

OLHAR INOVADOR

Guiada pela inovação e alinhada aos avanços da indústria 4.0 no país, a Aperam investe em iniciativas internas, por meio de seu Centro de Pesquisas, e também externas, em iniciativas de inovação aberta. Dentro dos muros, as equipes de pesquisa e desenvolvimento da companhia lançaram neste último ano, o aço inox Endur 300. O produto foi um dos importantes marcos para a história da Aperam, pois trata-se de uma criação 100% brasileira e exclusiva no mundo.

O Endur 300 é um aço inox de alta resistência mecânica, à corrosão e desgaste, que garante maior durabilidade aos equipamentos sendo uma solução ideal para os segmentos de mineração, agronegócio e construção, por exemplo. Entre os produtos construídos com o Endur, 300 estão a betoneira ultraleve, caminhões de lixo, vagões de carga e carrocerias de caminhões.

Outro passo importante, foi a busca ativa pela inovação aberta, por meio do mapeamento de soluções criadas por startups em todo o Brasil. A empresa vem desde o mês de março, por meio de uma equipe multidisciplinar, buscando ativamente no mercado, startups com projetos que estejam em linha com suas atividades para que suas soluções possam ser testadas e aplicadas aos processos da Aperam, com baixo custo e alta eficiência.

Atualmente há 15 iniciativas inovadoras em processo dentro da Aperam, contemplando áreas como suprimentos, qualidade, manutenção, financeiro, logística, utilidades, comunicação, saúde e segurança. Dessas, uma solução já em pleno funcionamento, outras três estão sendo testadas junto às áreas e cinco estão em desenvolvimento interno junto aos empreendedores.

BIOENERGIA

A Aperam estimula constantemente suas equipes para que mantenham o olhar voltado para novas oportunidades e soluções e essa mudança de mindset foi fundamental para alcançar um recorde histórico que soma eficiência e sustentabilidade. Utilizando exclusivamente em seu processo de produção o carvão vegetal, oriundo das florestas renováveis de eucalipto plantadas pela Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha, e certificadas pela Forest Stewardship Council® (FSC® C084330), a companhia vem investindo no aperfeiçoamento contínuo do processo e alcançou, recentemente, no Alto-Forno 2, nível de produção superior ao de fornos que usam coque (subproduto do carvão mineral) como principal combustível.

As equipes bateram sete recordes de produção consecutivos com o uso de carvão vegetal e o bom desempenho da unidade, que contribui para ampliar a competitividade da empresa, foi ressaltado globalmente. O combustível vegetal permite a produção de aços especiais utilizando energia limpa e 100% sustentável. A Aperam é a única produtora de aços planos especiais no mundo que utiliza exclusivamente carvão vegetal em seu processo produtivo e por isso seus produtos levam o selo Aço Verde Aperam.

CERTIFICAÇÃO

Além de uma importante geradora de empregos e renda na região do Vale do Aço, onde mantém sua usina, e também no Vale do Jequitinhonha, onde atua com a Aperam BioEnergia, a empresa se destaca pela forte cultura de valorização de seus empregados e a manutenção de um ambiente de trabalho próspero e de qualidade. Com investimento anual de cerca de R$20 milhões em segurança do trabalho, a Aperam reforçou neste ano seu compromisso com o Zero Acidente, após alcançar recentemente os marcos de 16 anos sem acidentes no Alto Forno 1 e também 10 anos sem acidentes na área de Laminação a Quente. Índices que reforçam a importância e poder do trabalho em equipe.

A preocupação com a saúde e bem estar organizacional também evolui ano a ano, junto com a experiência da Aperam, e se refletiu este ano na recente certificação recebida, via Fundação Instituto de Administração (FIA). A “Certificação de Qualidade do Ambiente de Trabalho” foi conquistada pela companhia por meio da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx) e tem como objetivo identificar as organizações que geram as melhores experiências para seus colaboradores.