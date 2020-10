Aperam abre inscrições para Programa de Estágio 2021

Estão abertas até o dia 2 de novembro as inscrições para o Programa de Estágio 2021 Aperam. São vagas para nível superior e técnico, distribuídas para as cidades de Timóteo, Capelinha, Itamarandiba, Belo Horizonte e São Paulo, extensivas para Pessoas com Deficiências (PCD).

Para Timóteo são oferecidas vagas para curso superior em Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda), Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Direito, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação.

E para os cursos técnicos em Administração; Automação Industrial; Eletrotécnica; Informática; Mecânica; Metalurgia; Química e Segurança do Trabalho.

De acordo com a analista de carreira industrial do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Joana Ferraz, responsável pelo processo seletivo, os contratos têm duração de 11 meses, prorrogáveis para mais 12 meses e o candidato poderá fazer a inscrição apenas para uma localidade.

Interessados poderão se inscrever pelo site http://www.estagioiel.com.br/aperam/

Mais informações pelo telefone 31 3822-6536 ou email jsouto@fiemg.com.br