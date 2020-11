Arqueólogo acredita ter achado casa onde Jesus viveu a infância

O arqueólogo, pesquisador e professor inglês, Ken Dark, declarou que acredita ter encontrado o lugar que serviu de casa para Jesus Cristo ao longo da infância. A possível descoberta foi divulgada pelo jornal britânico The Times na última segunda-feira (23).

De acordo com a publicação, o professor, que estuda o tema há 14 anos, afirma que uma casa remontada no século 1, na cidade de Nazaré, teria sido o lar de Jesus, Maria e José. O local alvo da pesquisa de Ken agora está incorporado a uma caverna natural e apenas uma escada de pedra teria sobrevivido ao longo de 2 mil anos.

Segundo o site Pleno.News, Ken Dark disse que a residência possuía anteriormente vários quartos, um pátio e um terraço. A região analisada por Dark já havia sido pesquisada na década de 1930, mas, na época, especialistas descartaram a ideia de classificar as ruínas do local conhecido como o Convento das Irmãs de Nazaré.

No livro intitulado As Irmãs do Convento de Nazaré: um período romano, bizantino e cruzado no centro de Nazaré, que será publicado oficialmente em 26 de novembro, o professor traz novas informações em seus estudos sobre as ruínas, como a hipótese de que a casa tenha sido construída por um excelente carpinteiro, exatamente a profissão que acredita-se ter sido a de José.

A pesquisa de Ken também revela a construção de uma igreja na parte superior da residência, feita com mosaicos e mármores. Para o pesquisador, as características batem com a de uma igreja bizantina construída no século 7, supostamente feita no local em que Jesus havia passado sua infância.

Apesar das suspeitas, o arqueólogo ressalta que ainda não há evidências que consigam comprovar suas teorias. Segundo o pesquisador, provar a autenticidade de qualquer hipótese relacionada à época seria muito difícil, dada à falta de evidências anteriores.