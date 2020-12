Câmara de Ipatinga entrega Medalhas Jamil Selim de Salles

A Câmara Municipal de Ipatinga realizou na noite desta quarta-feira (16), a sessão solene de entrega da Medalha Jamil Selim de Sales a personalidades que se destacaram por sua atenção em prol da comunidade. O cirurgião dentista Renato Elpídio da Costa, recebeu a honraria por indicação do vereador Nilson Teixeira de Morais (Nilsin da Transnil). Ao todo, 17 pessoas que prestaram relevantes serviços à população foram homenageadas.

“Estou muito feliz pela indicação do vereador Nilsin, em receber essa importante honraria que soma para a história do município. Tudo isso é parte de um trabalho que comecei há quase 30 anos juntamente com a minha família, a quem devo imensamente um agradecimento em especial; e, claro, primeiramente a Deus. Não poderia esquecer também de todos os amigos, clientes e parceiros que, juntos, somaram esforços para que tudo isso fosse possível. O meu muito obrigado a todos”, agradeceu o homenageado.

O vereador Nilsin da Trasnil, lembra que a escolha do odontólogo Renato Elpídio, se deve à excelência no atendimento aos seus pacientes, agilidade, confiança e respeito às pessoas. “Conceder a Medalha Jamil Selim de Sales ao Dr. Renato, é uma forma de homenageá-lo pelo seu trabalho desenvolvido ao longo de quase três décadas. Suas realizações como dentista, proporciona a muitas pessoas um bem estar pessoal que não tem preço. Para mim é uma honra fazer parte desta homenagem”, declara Nilsin.

A COMENDA

A Medalha Jamil Selim de Sales é uma honraria instituída pela Resolução 647, de 24 de setembro de 2013. De acordo com o projeto de lei, é uma outorga ao cidadão que, de alguma forma contribui com a história do município, seja na área econômica, social, educacional, cultural, esportiva, política ou religiosa.

Conforme e resolução, “na escolha dos cidadãos homenageados com a Medalha “Jamil Selim de Sales”, deverá ser observada a atuação do indicado, considerando-se o seu exemplo de cidadania, não apenas pelas ações efetuadas no passado, mas também pela continuidade de sua participação no engrandecimento da cidade”.