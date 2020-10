Campanha arrecada brinquedos para Educandário de Ipatinga

Por meio da campanha “Doe um brinquedo e ganhe uma máscara”, realizada pelo Shopping Vale do Aço no mês dedicado às crianças, foi possível arrecadar mais de 160 brinquedos entre novos e usados. O objetivo da campanha era incentivar a solidariedade entre os pequenos que, ao doarem um brinquedo, ganhavam uma máscara personalizada com o sorriso do Bolacha, o mascote do centro de compras. Além de ajudar o próximo, quem participou da campanha ficou protegido de forma super divertida.

Os itens arrecadados foram entregues ao Educandário Família de Nazaré (Efan). Além dos brinquedos, ainda foram entregues roupas, calçados, bolsas, mochilas, acessórios, entre outros itens, que foram depositados por clientes no “Tapume Solidário”, localizado ao lado do SAC no Shopping. Ao todo a entidade recebeu 9 caixas de doações.

Para a Coordenadora Administrativa do Efan, Ivna Barbosa, doar vai muito além de transferir gratuitamente a outra pessoa, é um ato de amor ao próximo. “O ato de doar sejam brinquedos, roupas, produtos alimentícios e até mesmo um pouquinho do seu tempo, é enxergar as necessidades do próximo e isso é muito importante para nós”, sintetizou a coordenadora.

“A campanha foi um sucesso, uma vez que sua principal finalidade, que é a de estimular a participação das crianças em ações de cidadania, foi alcançada. Todos os nossos lojistas foram envolvidos na iniciativa e para nós do Shopping, neste momento incerto de pandemia, nos trouxe esperança. Essas doações demonstram carinho e certamente serão recebidas com muita alegria pelas crianças e adolescentes do abrigo”, afirmou Mariany Almeida, analista de marketing do Shopping Vale do Aço.

EFAN

O Educandário Família de Nazaré é uma organização sem fins lucrativos, que há 35 anos oferece abrigo e atendimento educacional e assistencial a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Localizado no bairro Caravelas, em Ipatinga, o Efan atende atualmente 20 crianças e adolescentes com a faixa etária entre 0 a 18 anos, de ambos os sexos.