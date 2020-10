Candidato a vereador é preso com mais de R$ 15 mil na cueca

Em Carira, no interior de Sergipe, o candidato a vereador Edilvan Messias dos Santos, o ‘Vanzinho de Altos Mares’ (PSD), foi detido com R$ 15,3 mil escondidos na cueca, na quarta-feira (21). A Polícia Militar (PM) suspeita que o dinheiro seria usado para a compra de votos. As informações são do portal G1.

A polícia recebeu uma informação a respeito de pessoas em dois veículos, e um deles era conduzido por Vanzinho, que estava com sua companheira. Na abordagem, os agentes encontraram um grande volume de material de campanha.

Segundo o suspeito, ele estava no povoado fazendo sua campanha eleitoral juntamente com o candidato a prefeito, que ainda informou que essa quantia em dinheiro era para comprar um veículo e que havia recebido esse dinheiro hoje no município de Itabaiana – informou a equipe de comunicação da PM.

O material foi apreendido e o candidato foi levado até a delegacia. Porém, ele acabou sendo liberado. Um inquérito foi aberto e a Polícia Civil investigará o caso.