Cemig continua as obras na área central de Fabriciano

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), informa que, no domingo(22), vai realizar mais uma etapa das obras de modernização da rede elétrica da área central de Coronel Fabriciano. Durante o serviço, serão substituídos cabos de média tensão convencionais por cabos protegidos e os cabos de baixa tensão também serão trocados por cabos isolados.

Os trabalhos serão realizados no final de semana para minimizar para diminuir impacto da interrupção de energia para as atividades comerciais atingidas pelo desligamento. E para realizar o serviço com segurança, vai ser necessário a interrupção de energia no domingo, de 9h às 15h, nos seguintes locais:

Rua Acyr Antunes Lopes, entre números 18 e 72, Professores

Rua São Sebastiao, entre números 994 e 1075, Professores

Rua Afonso Damasceno, entre números 775 e 942, Centro

Avenida Doutor José de Magalhães, entre números 9 e 268, Centro

Rua Duque de Caxias, entre números 641 e 829, Centro

Rua José Cirino, entre números 5 e 23, Centro

Rua José Simeao, entre números 27 e 87, Giovanini

Rua Quintino Alves, entre números 40 e 356, Giovanini

Rua Monsenhor Alípio, entre números 5 e 83, Nazareth

Avenida Presidente Tancredo Almeida, entre números 1337 e 1775, Todos os Santos

Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança.

Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido.

INFORMAÇÃO POR E-MAIL

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber por e-mail a conta de energia, informações sobre interrupção programada para manutenção do sistema elétrico e alerta de contas em atraso. O serviço é gratuito e pode ser habilitado na Agência Virtual Cemig, disponível no endereço www.cemig.com.br