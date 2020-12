Centro de Reabilitação do Unileste entrega cadeiras de rodas adaptadas

O Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, localizado nas dependências do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), realiza entrega de 132 cadeiras de rodas e 31 cadeiras de banho adaptadas para pessoas com deficiência física das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga.

Os equipamentos de locomoção foram fabricados a partir das medidas e necessidades funcionais de cada paciente. Só em 2020, o CER II fará a entrega de 283 cadeiras de rodas e mais de 680 próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção no último trimestre. E em 2019, foram realizados quase 8 mil atendimentos a pessoas com deficiência física e visual.

Segundo a fisioterapeuta e coordenadora do CER II, Cristiane Carvalho, a equipe busca entregar aos pacientes materiais de qualidade e que permitam maior qualidade de vida e bem-estar. “O fornecimento de equipamentos personalizados, com as adaptações individualizadas, faz toda diferença, pois promove um posicionamento adequado da pessoa, contribui para o aumento de mobilidade, autonomia, conforto, previne deformidades, favorece a integridade da pele, melhora as funções fisiológicas e contribui para a socialização do cadeirante”, afirma.

As entregas, que iniciaram na manhã desta segunda-feira (14), e se estenderão até a sexta-feira (18), irão ocorrer no Campus do Unileste, em Ipatinga – no Bairro Bom Retiro. Antes da fabricação das cadeiras, os pacientes passaram por um diagnóstico o qual foi avaliado o tipo de cadeira adequado, necessidades específicas para encosto do tronco e cabeça, braços, pés, almofadas, cintos de segurança, entre outros. Além disso, cadeiras de rodas motorizadas, de banho e mesa para atividades (acessório) também serão fornecidos aos pacientes do CER II.

FABRICAÇÃO

Nos últimos meses, foi realizado o processo de pré-fabricação das cadeiras, observando o diagnóstico e medidas de cada cadeirante. Agora, durante as entregas, cada pessoa que irá receber o equipamento de locomoção também realiza uma prova final da cadeira, direto na espuma. Se for observada a necessidade de ajustes, a empresa fabricante contratada realiza as correções e finalização em uma oficina montada no campus do Centro Universitário. E logo após é agendada a entrega do equipamento com as alterações para o paciente.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Devido à situação pandêmica no Vale do Aço, os cadeirantes que irão receber os novos equipamentos e seus acompanhantes devem comparecer no horário previamente agendado. Esses deverão utilizar máscara de proteção e realizar a aferição de temperatura para entrar no campus do Unileste. Pacientes e/ou acompanhantes que apresentem sintomas gripais, febre, falta de ar, dores no corpo, na cabeça ou enjoo, nos últimos 10 dias, deverá comunicar o CER II pelo telefone (31) 3846-5585, para que o atendimento ou entrega de material seja reagendado.

Segundo a coordenadora Cristiane, mesmo em um cenário desafiador e com muitas mudanças em 2020, os serviços gratuitos ofertados pelo Centro de Reabilitação não podiam parar. “Desde o início da pandemia da Covid-19 implementamos planos para dar continuidade aos atendimentos e garantir que os pacientes deem prosseguimento no processo de reabilitação de forma responsável e organizada”, avalia.

Desde então, o CER II mantém protocolo periódico de higienização, uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais e adequações dos espaços e equipamentos para atendimento. Além disso, priorizou a realização de atendimentos individualizados e monitoramento por telefone e videoconferência, principalmente com os pacientes do grupo de risco da Covid.

ATENDIMENTOS

Para ter acesso aos serviços gratuitos oferecidos pelo CER II, é preciso solicitar Encaminhamento ou Tratamento Fora de Domicílio – TFD na Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência da pessoa com deficiência; anexar cópias de documentos de identificação e comprovante de residência e entregar no Serviço de Autorização Médica (SAM) de Ipatinga – MG ou na Secretaria de Saúde do município. Em seguida, a solicitação é encaminhada ao CER II, o qual agenda e comunica a avaliação do paciente para autorização e início do tratamento.

O CER II

O Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, alinhado à Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e suas Diretrizes, atende gratuitamente pacientes com deficiência físicas, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados pelos serviços públicos de saúde de 86 municípios provenientes das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga. Para as microrregiões de Governador Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí e São João Evangelista é ofertada apenas a reabilitação visual.

Os atendimentos terapêuticos e solicitações de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção são prestados e acompanhados por uma equipe multidisciplinar que se dedica à avaliação, prescrição, preparação e tratamento especializado para cada paciente. Entre os serviços oferecidos estão: avaliação e acompanhamento oftalmológico, ortopédico e neurológico; atendimento psicológico; assistência de enfermagem; fisioterapia; fonoaudiologia; treinamento de orientação e mobilidade; terapia ocupacional, concessão e manutenção de tecnologia assistida.

O Centro Especializado está localizado no Unileste, campus Ipatinga: rua Bárbara Heliodora, 725, Bairro Bom Retiro. Para mais informações entre em contato pelo telefone (31) 3846-5585.