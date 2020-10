Ciclone deve atingir Minas Gerais até domingo

Um ciclone subtropical, em formação na costa do Espírito Santo, deve atingir Minas Gerais até domingo (25). A Climatempo indica que até a segunda-feira (26) os acumulados de chuva cheguem aos 100mm em algumas cidades da Região Leste mineira, o que pode acarretar em alagamentos e inundações. A condição do tempo fica ruim para o litoral do Espírito Santo que deve ter, além de grande volume de chuva, as maiores rajadas de vento que podem alcançar os 80km/h.

Um ciclone subtropical é um sistema híbrido, ou seja, ele não é nem um ciclone extratropical e nem um furacão, ele é realmente o meio termo. Não precisa de uma frente fria para se formar, mas também não tem um centro de baixa pressão tão intenso quanto de um ciclone tropical. Se confirmado, esse será o décimo sistema catalogado pela Marinha do Brasil e deve ter o nome de Mani.