Clube dos Colunistas reúne grandes nomes do jornalismo mineiro

O empresário, mecenas e colecionador de artes, Franklin Bhetônico, diretor social do Automóvel de Belo Horizonte, foi eleito o padrinho número um do recém-fundado Clube dos Colunistas de Minas Gerais. A confraria é uma iniciativa do jornalista e colunista Zé Vicente de Souza, diretor do jornal Domingo Quality, de Governador Valadares.

Os jornalistas William Saliba (Carta de Notícias) e Francisco Neto (Diário do Aço) foram os dois indicados do Vale do Aço para integrarem o seleto Clube dos Colunistas. Entre outros, integram o grupo a convite de Zé Vicente de Souza, os colunistas Paulo Navarro, Lena Brandão, José Lopes, Sayonara Calhau, Márcio Castelo Branco, Ozório Couto, César Romero, Eustáquio Félix e Theodomiro Paulino.