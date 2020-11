Começa hoje a Expo MaisVip Noivas 2020 em Fabriciano

Entre os dias 18 e 20 de novembro, das 18h ás 23h, acontece a Expo MaisVip Noivas e Festas de Minas 2020 no Clube Casa de Campo em Coronel Fabriciano/MG. A feira, que é a principal e maior do interior de Minas, está na sua oitava edição e trás novidades e inspirações para quem vai ser casar.

Milhares de casamentos, festas de 15 anos, eventos empresariais, aniversários, feiras de negócios, entre outros tipos de confraternização, foram adiados e em alguns casos até cancelados neste ano de 2020. Pensando nisso, e entendendo que os eventos precisam voltar mesmo com restrições impostas pelas autoridades sanitárias, foi que o Grupo MaisVip, resolveu realizar sua oitava edição da Feira de Noivas & Festas.

Com cinco edições realizadas em Ipatinga e duas em Timóteo, esta será a primeira vez na cidade de Coronel Fabriciano. A feira conta com 44 empresas expositoras que estarão expondo produtos e serviços, apresentando novidades e promovendo sorteios de prêmios entre as noivas e noivos presentes.

A entrada e permanência das noivas e noivos é limitada ao alvará concedido pela Prefeitura Municipal. Sendo assim, quando atingir a lotação máxima, a portaria do evento será bloqueada e será preciso aguardar que saiam algumas pessoas para que outras possam entrar.

A entrada do evento é franca e as noivas e noivos precisam fazer o cadastro via www.maisvip.com.br ou presencial na entrada do evento.

Além dessa medida, também será exigido o uso de máscaras por parte dos expositores e público presente, bem como álcool gel na entrada e nos stands, além do distanciamento social mínimo. Tudo para que o evento corra dentro dos padrões sanitários exigidos para esse momento de pandemia.

A expectativa do Grupo MaisVip, é que cerca de 500 noivas visitem a feira nos 3 dias de evento e que dezenas de negócios sejam fechados entre os visitantes e expositores.

Serviço:

Feira de Noivas & Festas 2020

Local: Clube Casa de Campo – Coronel Fabriciano/MG

Data: de 18 a 20 de novembro

Horário: 18 às 23h

Informações: 31 3825-1811 ou WhatsApp 99533-0912Cadastros para noivas: www.maisvip.com.br