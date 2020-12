Conselhos estaduais debatem fortalecimento do controle social

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais (Conped) promoveram a capacitação “O Fortalecimento do Controle Social no Âmbito do Estado de Minas Gerais” na parte da tarde desta quarta-feira (9), por meio de videoconferência. O evento foi uma iniciativa do Interconselhos de Timóteo, encampada pela Sedese e Conped que estenderam a capacitação para as secretarias executivas e mesas diretoras dos conselhos de direitos de todo Estado.

Na abertura, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosanna Borges, disse que a proposta da capacitação surgiu das demandas relatadas pelos integrantes dos conselhos municipais de Timóteo. Criado em 2018, o Interconselhos de Timóteo é composto por presidente e vice dos conselhos do Idoso, da Mulher, da Assistência Social, da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente/Conselho Tutelar, vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e dos conselhos da Educação e da Saúde.

Diante das dificuldades decorrentes da pandemia, o treinamento foi dividido em duas partes. “Neste primeiro momento, a capacitação será destinada aos membros das secretarias executivas e mesas diretoras. E, no próximo ano, provavelmente entre fevereiro e março, abrangerá todos os conselheiros”, explica Rosanna borges.

De acordo com a secretária, o treinamento possibilitará o alinhamento sobre a melhor forma de trabalhar durante a pandemia, a exemplo de como fazer reuniões remotas; sobre o papel essencial das secretarias executivas em fornecer todos os subsídios para a realização das plenárias; bem como municiar à sociedade civil com as legislações atualizadas e documentações necessária para a efetivação do controle social de forma plena.

A videoconferência abordou o subtema: Competências e Funções da Mesa Diretora, com palestra do presidente do Conped, Roberto Carlos Pinto, que também preside a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia. Representando o Interconselhos de Timóteo, esteve presente a palestrante Vânia Maria da Silva Melo Lamas, que é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Timóteo e coordenadora Geral do Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Colar Metropolitano do Vale do Aço.

A capacitação contou com palestra da secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Marinalva Cruz. Graduada em Gestão de Recursos Humanos e Pós-graduada em Gestão Pública, Marinalva Cruz possui mais de 17 anos de experiência no setor público, desenvolvendo ações e projetos com foco na acessibilidade e inclusão social e profissional das pessoas com deficiência. Entre as cidades participantes da videoconferência: Coronel Fabriciano, Ipatinga, Ipaba, Caratinga, Ferros, Uberlândia, Uberaba, Lavras e Timóteo.