Depois da luta contra Covid-19, falece Nicette Bruno

O mundo artístico brasileiro, neste domingo (20), recebeu uma triste notícia. Diante das complicações causadas pelo novo coronavírus, a atriz Nicette Bruno morreu aos 87 anos, no Rio de Janeiro.

A informação da morte foi confirmada pelo hospital por volta das 13h20. De acordo com a Casa de Saúde São José, ela morreu por “complicações decorrentes da Covid-19”. A atriz estava internada em UTI desde novembro.

A CONTAMINAÇÃO

Nicette e sua filha Beth Goulart moravam no mesmo condomínio, no Rio de Janeiro. “Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Ela recebeu a visita de um parente, que não sabia estar infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para mamãe”, havia relatado a filha da artista, Beth Goulart, no momento em que Nicette foi para o hospital.

A atriz chegou a ser sedada no momento da internação, dependendo da ventilação mecânica para conseguir respirar. Também fora relatado que ela passou por hemodiálise (procedimento que remove líquido e outras substâncias da corrente sanguínea). No entanto, nada adiantou. Nicette permaneceu em estado alarmante.

CARREIRA BRILHANTE

NIicette Bruno, nascida em 7 de janeiro de 1933, teve uma carreira brilhante. Começou a carreira ainda pequena, aos 4 anos, em um programa infantil na Rádio Guanabara. Fez sua grande estreia na TV Tupi em ‘A Corda’, de 1952.

A sua primeira participação na teledramaturgia da Rede Globo ocorreu em 1981, quando atuou em ‘Obrigado, Doutor’. A atriz também marcou a infância de uma geração com sua participação como Dona Benta no remake de ‘Sítio do Picapau Amarelo’, que ficou 10 anos em exibição.

Aos 19 anos, conheceu o ator Paulo Goulart, com quem esteve casa por quase 60 anos de casamento. O primeiro dos dois ocorreu ao contracenar com o ator a peça “Senhorita Minha Mãe”, no Teatro de Alumínio, futuro Paço Municipal, em São Paulo.

Os dois se casaram dois anos depois, em 1954, e ficaram juntos até a morte de Paulo, em 2014. Juntos, tiveram três filhos que seguiram a carreira dos pais: Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Beth Goulart.