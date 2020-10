Dia de Finados terá protocolos para visitas aos cemitérios de Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga informa que, na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, Dia de Finados, os cemitérios Senhora da Paz, no Veneza, e do Bom Jardim, Barra Alegre e Ipaneminha estarão abertos para receber visitação no período de 7h às 17h. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), estarão sendo tomadas precauções dentro dos protocolos sanitários de combate ao novo coronavírus, adotados para garantir a segurança e a saúde da população. A orientação principal é que as pessoas utilizem máscara durante a permanência nos espaços.

No cemitério do Veneza, que normalmente recebe um número maior de pessoas, haverá uma barreira sanitária, com aferição de temperatura e higienização de mãos dos visitantes. Quem estiver com a temperatura acima do normal não poderá entrar e será orientado a procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Os cemitérios estarão abertos também durante o fim dessa semana para quem quiser antecipar sua visita antes do feriado.

Em função das limitações da pandemia, neste ano não estão previstas celebrações, tais como missas ou cultos dentro dos cemitérios no Dia de Finados.