Diego Maradona morre aos 60 anos, após parada cardiorrespiratória

O ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira (25) em Buenos Aires. O ex-jogador, que havia completado 60 anos em outubro passado, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele vinha trabalhando como técnico do Gimnasia La Plata e lutava contra uma série de problemas de saúde.

Maradona havia deixado o hospital há duas semanas após ser internado para tratar hematoma no cérebro. Depois disso, foi levado para casa, na cidade de Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, para terminar sua recuperação.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou luto oficial de três dias no país. Em postagem nas redes sociais, o chefe de Estado lembrou que Maradona levou a Argentina “ao topo do mundo” e fez o país “imensamente feliz. “Fostes o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta para toda a vida”, escreveu o presidente.

Maradona é o maior ídolo da história do futebol argentino. Campeão da Copa do Mundo em 1986, ele defendeu a seleção em quatro mundiais, totalizando 91 partidas. Sua carreira em clubes começou no Argentinos Juniors. Na sequência, el Dios – como é chamado por muitos na Argentina – jogou por Boca Juniors, Barcelona (Espanha), Napoli (Itália), Sevilla (Espanha) e Newell’s Old Boys (Argentina).

Pelo Napoli, Maradona disputou mais de 250 partidas e marcou 199 gols, transformando-se em um dos maiores ídolos da história da equipe. Logo após o anúncio da morte, o clube italiano publicou no Twitter a mensagem “Para sempre”, acompanhada de uma foto de Maradona atuando pelo clube.

Como técnico de futebol consistiu de trabalhos no Textil Mandiyú (Argentina), no Racing (Argentina), na seleção da Argentina, no Al Wasl (Emirados Árabes), no Al-Fujairah (Emirados Árabes), no Dorados de Sinaloa (México) e no Gimnasia y Esgrima (Argentina).

MADONNA NÃO MORREU! MORTE DE MARADONA GERA CONFUSÃO NA WEB

A morte de Diego Maradona, nesta quarta-feira (25), gerou uma confusão em usuários de redes sociais. Internautas trocaram o nome do astro argentino com o da cantora Madonna.

Com isso, o nome da artista acabou chegando aos assuntos mais comentados das redes sociais com diversos posts sobre sua suposta morte. No entanto, Madonna está viva, o que acabou rendendo piadas com a confusão no Twitter.