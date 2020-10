Falece mais um pioneiro de Ipatinga

Um enfarto do miocárdio tirou a vida neste domingo (18) de mais um dos pioneiros de Ipatinga, José Gonçalves. Ele há algum tempo já vivia bastante debilitado por problemas de saúde. Gonçalves era casado com Carmita Souto e pai de Anelise Goper, diretora do Grupo Mais Vip de Jornalismo e Promoções.

O corpo de José Gonçalves será velado nesta segunda-feira, a partir das 9h, no salão de velórios da Funerária Nova Aliança, no Bairro Veneza. O sepultamento será às 12h, no Cemitério Parque Senhora da Paz, em Ipatinga.