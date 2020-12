Fiscalização notifica trenzinhos da alegria em Timóteo

O setor de Fiscalização da Prefeitura de Timóteo redobrou as ações de conscientização e inspeção para tentar controlar a aglomeração em locais públicos e, por consequência, a propagação da Covid-19. Além de orientar o público que frequenta praças com brinquedos infláveis e food trucks, os fiscais também vistoriaram os trenzinhos da alegria que circularam pela cidade. A ação ocorreu na noite do último sábado (5).

Esse é mais um esforço da Administração municipal em tentar coibir aglomerações e exigir de estabelecimentos e prestadores de serviços o cumprimento das leis e regras sanitárias contra o novo coronavírus. Os proprietários de quatro trenzinhos foram notificados por descumprirem a Lei municipal 3.389/2014, que diz respeito à exigência de alvará de funcionamento para transitar pelas ruas.

Também foi verificado o desrespeito á lei do silêncio que determina que os trenzinhos devem abaixar o volume do som próximo a hospitais, escolas, asilos, igrejas e prédios públicos. A falta de protocolos de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento entre os clientes no interior do trenzinho, foi outra irregularidade encontrada pelos fiscais.

A ausência de documentos como o seguro de vida e o Certificado de Adequação à Lei de Trânsito também foi constatado em alguns casos, uma vez que esses veículos estão obrigados a ter essa documentação em dia, assim como a veiculação de música infantil durante os passeios. Foi solicitada aos proprietários a regularização da infração para eles voltarem a circular no município.

O setor deve ganhar mais reforços nos próximos dias com a contratação de mais sete fiscais, aprovados em processo seletivo. A expectativa é que na próxima semana esses profissionais já estejam atuando nas ruas para fortalecer o trabalho de conscientização e fiscalização.