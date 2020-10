Fornecimento de energia elétrica será interrompido em Fabriciano na segunda

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informa que, na próxima segunda-feira (26), vai realizar manutenção na rede elétrica do Centro de Coronel Fabriciano. A empresa vai substituir um transformador, garantindo uma maior confiabilidade do fornecimento de energia para a população e o comércio do local.

Para realizar esse serviço com segurança, vai ser necessário a interrupção de energia na segunda-feira (26), de 14h às 14h30.

Veja os locais:

Rua Doutor Querubino, entre números 377 e 378, Centro

Rua José Maria Magalhães, entre números 126 e 270, Centro

Rua Manoel Joaquim Pires, entre números 32 e 83, Centro

Rua Marechal Floriano, entre números 15 e 135, Centro

No mesmo dia, vai ser preciso desligar a energia de 14h às 17h, nos endereços abaixo:

Rua Caixa D’água, entre números 32 e 70, Centro

Rua Cônego Antônio Rocha, entre números 2 e 116, Centro

Rua Marechal Floriano, entre números 141 e 282, Centro

Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança.

A Cemig esclarece que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido.

INFORMAÇÃO POR E-MAIL

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber por e-mail a conta de energia, informações sobre interrupção programada para manutenção do sistema elétrico e alerta de contas em atraso. O serviço é gratuito e pode ser habilitado na Agência Virtual Cemig, disponível no endereço www.cemig.com.br.