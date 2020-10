FSFX é destaque em live “Saúde e Bem Estar” do Conexão Empresarial

O diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima, é um dos convidados especiais da Live temática “Saúde e Bem Estar” do evento Conexão Empresarial. A apresentação será na próxima quinta-feira (22), a partir das 17h.

O evento, online e gratuito, irá reunir apresentações e debates sobre um dos temas mais importantes para o cidadão e para a coletividade, a saúde em todas as suas formas: física, mental, espiritual, individual, coletiva e corporativa.

Estão previstas palestras de conceituados profissionais e instituições reconhecidas da área no país. Mauro Oscar irá conversar sobre o Modelo Integrado de Assistência à Saúde da Fundação São Francisco Xavier, abordando desde a preocupação com a atenção primária na saúde suplementar à importância da filantropia e relação com o Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com a promoção e excelência da saúde da população.

Interessados podem fazer a inscrição, gratuita pelo sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/conexao-empresarial—saude-e-bem-estar—live-especial__979961

Braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, a Fundação São Francisco Xavier administra cinco unidades hospitalares: sendo duas em Ipatinga, uma em Itabira, uma em Cubatão na Baixada Santista e, mais recentemente, assumiu a gestão do Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo.

Além dos hospitais, a FSFX também possui outras quatro unidades de negócio: o Colégio São Francisco Xavier, a operadora de planos de saúde Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita.