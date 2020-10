FSFX recebe Prêmio de Excelência da Saúde 2020

O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi contemplado com o Prêmio Excelência da Saúde 2020, concedido pela revista Healthcare Management. A certificação destaca as instituições de saúde que se sobressaíram e alcançaram alta performance ao longo da última década.

“É motivo de muito orgulho para o Hospital Márcio Cunha receber mais uma vez essa premiação. A certificação confirma a eficiência do trabalho diário desenvolvido pelas equipes e reforça que mantemos as boas práticas no processo assistencial com profissionais que pautam suas ações pela responsabilidade ético-profissional e pela excelência”, afirma Dr. Mauro Oscar Soares Lima, diretor de Hospitais da FSFX.