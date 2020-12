Fuliban promove ‘live’ com o tema: “Jesus de Nazaré”

Nesta quinta-feira (17), a Fundação Libanesa de Minas Gerais-Brasil (Fuliban) promoverá uma live com o tema “Jesus de Nazaré” com o palestrante Haroldo Dutra Dias, escritor e conferencista espírita. O evento online está marcado para se iniciar às 19h e irá falar sobre Jesus, a figura central do cristianismo.

Haroldo Dutra Dias é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor, e conferencista brasileiro. É também formado em Língua Grega Clássica (língua e literatura) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e em hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte. Haroldo é especialista em paleontografia, crítica textual, aramaico e francês, e vem se destacando como um ativo divulgador do Espiritismo, sendo autor e conferencista na área.

Em 2010, Haroldo Dutra publicou uma tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional. A tradução também é editada pela Federação Espírita Brasileira, organização à qual ele cedeu os direitos autorais e patrimoniais da obra.