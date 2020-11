Inscrições abertas para o Check In Minas

Com a proximidade da alta temporada, donos de pequenos negócios do setor de turismo esperam aumentar o movimento e recuperar parte do prejuízo causado pela pandemia. Para ajudar os empresários neste movimento de retomada, o Sebrae Minas realizada o Check In Minas, evento online de turismo que oferece capacitações e oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas do setor. O encontro acontece entre os dias 24 e 26 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site http://www.checkinminas.sebraemg.com.br.

Segundo dados do Google, quatro em cada 10 brasileiros dizem que viajar é a primeira coisa que pretendem fazer depois da quarentena. O estudo também mostrou que, além de preferir destinos nacionais, mais regionais, e refúgios particulares em contato com a natureza, os que pretendem viajar estão mais atentos à prevenção da doença.

“O setor do turismo foi um dos que sofreram perdas significativas nos negócios neste período de pandemia. Com a realização do Check In Minas, queremos que os pequenos negócios mineiros possam se preparar para às mudanças de comportamento, tendências de mercado, e ainda terem a oportunidade de fazerem negócio”, explica a analista do Sebrae Minas Nathália Milagres.

A programação do Check In Minas inclui a Rodada de Negócios virtual que acontece nos dias 24 e 25 de novembro, das 9h às 17h. Neste encontro on-line, 95 micro e pequenas empresas de meios de hospedagem, agências de receptivos e operadores de atrativos mineiros terão a oportunidade de oferecer produtos e serviços 19 grandes empresas do trade turístico de Minas Gerais, Distrito Federal, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Além da Rodada de Negócios, empresários e empreendedores poderão participar de painéis sobre inovação, experiências, turismo gastronômico, ecoturismo, turismo de aventura, cultural e rural.

O ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto fará a palestra de abertura “A retomada do turismo: oportunidades e desafios”, no dia 24 de novembro, às 17h. Também marcam presença no evento, o jornalista mineiro Eduardo Girão, que vai falar sobre a gastronomia como atrativo turístico, a CEO da startup SmartTou Brasil, Jucelha Carvalho, vai apresentar as soluções inteligentes para o turismo, e o consultor de marketing digital Tiago Akira, vai mostrar as estratégias de divulgação mais eficientes para o setor.

PROGRAMAÇÃO

24 de novembro

16h30 – Cerimônia de Abertura

17h – Palestra de Abertura – A retomada do Turismo: oportunidades e desafios

Com Luiz Barreto

25 de novembro

13h20–Momento Estrada Real

13h30–Painel Inovação no Destino – Destino Turístico Inteligente: Tendência ou Realidade?

14h30–Painel Inovação nas Empresas – Marketing Digital – A viagem em um clique

15h30– Painel Inovação para o Cliente – Engajamento do cliente: o quanto a experiência contribui?

16h30–Painel Inovação e Experiências – Experiência, criatividade e propósito: como e para quem?

26 de novembro

13h20–Momento Estrada Real

13h30–Painel Turismo Gastronômico – Muito além do queijo e do café, a gastronomia como atrativo turístico de Minas Gerais

14h30–Painel Ecoturismo e Turismo de Aventura – Negócios, segurança e preservação ambiental, como transformar atrativos naturais em produtos estruturados, ambientais e socialmente viáveis

15h30–Painel Turismo Cultural e Rural – A mineiridade como fortalecimento do turismo rural e cultural no estado

16h30–Painel Turismo e Desenvolvimento Econômico – Qual o papel do turismo no desenvolvimento econômico dos territórios mineiros?

Check In Minas

24 a 26 de novembro

Evento on-line

Inscrições gratuitas: www.checkinminas.sebraemg.com.br