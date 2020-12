IPTU Premiado 2020 terá sorteio online em Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, realiza no dia 11 de dezembro (sexta-feira), às 19h, o sorteio do IPTU Premiado 2020. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o evento será online com transmissão ao vivo pela rede social oficial do município (Facebook) e tradução simultânea em libras. Serão sorteados nove prêmios, dentre eles, um carro 0 km.

Podem participar do IPTU Premiado 2020, cidadão que tem imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário de Coronel Fabriciano e que tenha efetuado o pagamento à vista, com desconto, até o dia 10 de julho e, à vista, sem desconto, até às 17h30 do dia 11 de dezembro – data do sorteio. O imposto pode ser pago em agências credenciadas e lotéricas, e o cupom deve ser depositado na urna instalada no setor de Arrecadação (térreo do prédio da prefeitura) até às 17h30 do dia 11 de dezembro.

O sorteio seguirá as mesmas regras do presencial e ocorrerá com toda a transparência e segurança.

RETIRADA DE PRÊMIOS

A lista completa dos sorteados no IPTU Premiado 2020 será divulgada nas redes sociais oficiais e site institucional, logo após o sorteio, e também será afixada no hall da Prefeitura de Coronel Fabriciano. A partir de segunda-feira (14), os contemplados deverão comparecer ao Setor de Arrecadação da Prefeitura portando a guia do IPTU e documentos pessoais para retirar a nota fiscal do prêmio e assinar os documentos.

Já Os prêmios deverão ser retirados no Almoxarifado Central (Rua Esmeralda, 82, bairro Bom Jesus). Os ganhadores terão prazo de 30 (trinta) dias para retirarem os prêmios.

SORTEIO

O sorteio online do IPTU Premiado ocorrerá no dia 11 de dezembro, às 19h, na rede social da Prefeitura (Facebook). Confira a premiação:

1°– Um carro 0km;

2° – Uma TV LCD 42´´;

3° – Um notebook;

4°– Um computador;

5° – Uma geladeira;

6° – Uma lavadora de roupas;

7° – Uma TV LCD 32’’;

8°– Um fogão;

9°– Uma fritadeira elétrica.

Serviço:

Setor de Arrecadação – Térreo da Prefeitura.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.

Informações ou dúvidas: (31) 3846-7030 ou 7002, ou através do e-mail: iptufabri@gmail.com.