Lideranças cobram retomada do Aeroporto Regional do Vale do Aço

A convite do prefeito eleito em Santana do Paraíso, Bruno Morato, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato, juntamente com o chefe de gabinete da Agência da Região Metropolitana do Vale do Aço, Renato Ferreira e do vice-prefeito eleito em Santana do Paraiso, José Anício de Almeida, reuniram-se nessa quarta-feira (25), com o superintendente da Infraero, Ronan Fernandes, para tratar questões referentes ao Aeroporto Regional do Vale do Aço.

Em pauta, uma possível reabertura do aeroporto ainda este ano, e a previsão de início das obras de reforma.

“Tivemos a oportunidade de discutir pontos cruciais para a retomada do aeroporto. A Infraero está preocupada e empenhada na reativação. Quanto a reforma, segundo o DER, só terá início em fevereiro, devido ao período de chuvas”, justificou Gaggiato.

“Para a Infraero é muito importante receber essas lideranças do Vale do Aço. Somente com a união dos esforços de todos é que vamos conseguir desenvolver o nosso aeroporto da forma que a região tanto precisa”, pontuou o superintendente.