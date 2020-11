Médico do HMC foi reeleito na diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia

O médico nefrologista mineiro Daniel Calazans, foi reeeleito vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Calazans foi presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia.

O médico é graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especializado em nefrologia pelo Hospital Universitário Ciências Médicas, em Belo Horizonte, titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e Associated Editors do Brazilian Journal of Nephrology.

“Assumir a diretoria de uma sociedade tão importante e algo que nos lisongea. Teremos muito trabalho pelos próximos dois anos. A tônica de defesa da nefrologia brasileira estará sempre presente nas ações. Não faltarão empenho e vontade de acertar”, afirma o nefrologista mineiro. Ele é o responsável técnico pelo serviço de nefrologia do Hospital Marcio Cunha (HMC), da Fundação São Francisco Xavier.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (SBN)

A SBN é uma importante sociedade médica e tem por finalidade congregar médicos nefrologistas e cientistas de áreas afins que se interessem pela Nefrologia. Tem como pano de fundo o objetivo de promover o progresso e desenvolvimento da Nefrologia, realizando reuniões, simpósios, mesas redondas, congresso de especialistas e interessados na matéria.

A intenção é difundir trabalhos sobre Nefrologia, incentivando pesquisas e iniciativas que impliquem em desenvolvimento, difusão e preservação desta especialidade médica. A Sociedade Brasileira de Nefrologia objetiva ainda evitar que não especialistas sejam responsáveis por atividades ligadas à Nefrologia.